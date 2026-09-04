Vox acusa a diversas ONG, como Cruz Roja, de favorecer "la permanencia de los invasores en Ceuta"

Miembros de la Cruz Roja reparten comida a los inmigrantes en una playa, a 21 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Ceuta sigue afrontando una grave crisis humanitaria después de la histórica entrada masiva de más de 70.000 migrantes a nado por el Tarajal - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox ha criticado que diversas ONG, entre ellas Cruz Roja, habrían estado "favoreciendo la permanencia de los invasores en Ceuta no sólo proporcionándoles enseres y alimentos, sino también materiales para agredir a los ciudadanos y los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las Fuerzas Armadas, como espráis pimienta y artefactos explosivos caseros", según "se recoge en medios de comunicación".

Así lo explica en la exposición de motivos, recogida por Europa Press, de una batería de preguntas al Gobierno, donde sostiene que los acontecimientos posteriores a "la invasión de más de 80.000 inmigrantes ilegales procedentes del Reino de Marruecos que ha sufrido la ciudad de Ceuta han causado gran alarma social alrededor de la actuación de diversas organizaciones no gubernamentales (ONG)".

La formación que lidera Santiago Abascal ha registrado una batería de preguntas y solicitud de informes en el Congreso ante lo que considera "caos" e "inseguridad" que sufre la ciudad de Ceuta tras la entrada de más de 70.000 migrantes desde Marruecos.

En concreto, Vox ha preguntado y reclamado datos correspondientes sobre la cantidad de fondos públicos, incluidos subvenciones y contratos, destinados a la Fundación Cruz Roja Española y otras ONG que tengan entre sus actividades la asistencia y la prestación de servicios a inmigrantes.

Por otra parte, el partido ha preguntado al Ejecutivo para su respuesta por escrito por las agresiones sexuales en la ciudad autónomas después de la entrada masiva. En concreto, quiere saber qué medidas va a adoptar el Gobierno ante los casos de agresiones sexuales y qué otras acciones se llevarán a cabo "para garantizar la seguridad de todos los españoles, especialmente de los menores".

Cuántas personas han denunciado agresiones sexuales en Ceuta y qué responsabilidad asume el Gobierno ante estos hechos son otras cuestiones que han registrado los de Santiago Abascal en la Cámara Baja.

Por último, Vox ha reclamado al Gobierno explicaciones sobre el número exacto de menores no acompañados que hay en la ciudad, si se les están realizando pruebas de edad y por qué no se los devuelve a Marruecos.