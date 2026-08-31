Sánchez avanza que "en un muy breve espacio de tiempo" habrá 6.000 plazas activas para atender a migrantes de Ceuta

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios de comunicación tras su despacho con el Rey Felipe VI, en el Palacio Real de la Almudaina, a 29 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Baleares (España).- Javier Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado este lunes que en la actualidad hay activadas 3.300 plazas y que "gracias al acuerdo" alcanzado el pasado viernes con la ciudad autónoma de Ceuta, "en un muy breve espacio de tiempo" habrá 6.000 plazas para poder atender a todos los migrantes que entraron en Ceuta el 30 y 31 de julio.

En una entrevista en una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, el jefe del Ejecutivo ha señalado que antes de la crisis había en torno a 200 plazas para menores migrantes y ahora mismo hay 1.200 activadas.

"Con lo cual, yo creo que en poco espacio de tiempo vamos a tener la suficiente capacidad como para acoger a los migrantes que se han quedado después de esta situación tan difícil y compleja que vivimos el pasado 30 y 31 de julio", ha afirmado Sánchez, quien ha añadido que la mayor parte de las personas que entraron en la ciudad autónoma "lo hicieron por razones económicas, no por razones humanitarias".

Por ello, Sánchez ha dicho que "muy previsiblemente" estas personas retornen a Marruecos en "plazos razonables" que van a intentar agilizar "al máximo" para lo que se ha habilitado la posibilidad de realizar las entrevistas por videoconferencia.

Preguntado sobre si se plantean trasladar a la península parte de los migrantes hasta que se resuelvan los expedientes sobre si tienen derecho a asilo o si tienen que ser deportados, el presidente lo ha descartado. "Ahora vamos a tener- previsiblemente en los próximos días- hasta 6.000 plazas activadas. Yo creo que tenemos suficiente capacidad como para hacer frente a esa realidad migrante que todavía nos queda de la crisis del 30 y el 31 de julio", ha explicado.

RETORNAR A LOS MENORES

En cuanto a la devolución de los menores, Sánchez ha afirmado que "el mensaje" que les trasladan las autoridades marroquíes es que "van a facilitar el reagrupamiento familiar y que se va a "poder hacer retornar también a estos menores cuando la ley, según lo marca, también se produzca esa petición por parte de los padres y madres".

En este sentido, Pedro Sánchez ha declarado que, "en principio, la prioridad del Gobierno de España es que todos estos expedientes se resuelvan en la ciudad autónoma de Ceuta", también los de los menores.

Pedro Sánchez ha destacado que nueve de cada diez migrantes que entraron el 30 y el 31 de julio han abandonado voluntariamente la ciudad autónoma de Ceuta y que desde el 10 de agosto lo han hecho 3.222 personas. "Con lo cual, ese retorno continúa y afortunadamente lo que no se está produciendo es una entrada significativa de migrantes por esa frontera", ha subrayado.

El presidente también ha puesto de relieve la evolución de las entradas irregulares en Ceuta y en Melilla y ha detallado que "salvo en este último año y el año anterior en la ciudad autónoma de Ceuta, no así en Melilla", se trata de cifras "bastante estables respecto a épocas anteriores".

Sánchez se ha mostrado "muy consciente de que todos los recursos son insuficientes hasta que no se recupere la normalidad en Ceuta y la tranquilidad", pero tiene el convencimiento de que "va a salir reforzada de esta situación tan compleja". Además, ha destacado el comportamiento cívico y social "extraordinario" de los ceutíes.

Finalmente, Pedro Sánchez ha puesto en valor la política migratoria del Gobierno, con cinco ejes que ha venido "desplegando durante todos estos últimos ocho años": reforzar las fronteras, cooperar con los países de origen y de tránsito; "lograr" un pacto europeo de migración y asilo; reforzar las vías legales de migración y las políticas de integración, con la regularización y con el plan de integración aprobado antes de que comenzara el verano.