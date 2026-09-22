Las mujeres representan el 22% de los puestos de trabajo relacionados con la IA, según un informe de ONU Mujeres

Archivo - Open AI y Deepseek - Algi Febri Sugita/ZUMA Press Wir / DPA - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres representan alrededor del 22% de los profesionales que trabajan en la inteligencia artificial (IA) a nivel mundial. Además, ocupan menos del 14% de los puestos de alta dirección de este sector. Éstas son algunas de las conclusiones del Informe de Género 2026, presentado por ONU Mujeres en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).

Asimismo, el informe muestra que las mujeres tienen aproximadamente un 20% menos de probabilidades que los hombres de utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa. A juicio de la directora de Políticas, Programas y Apoyo Intergubernamental de ONU Mujeres, Sarah Hendriks, el futuro de la IA "no puede construirse con la mitad del talento mundial".

"A medida que la inteligencia artificial transforma las economías, las sociedades y la vida cotidiana, la participación equitativa de las mujeres es crucial para su diseño, gobernanza y regulación. Si se excluye a las mujeres, las desigualdades de hoy corren el riesgo de arraigarse en los sistemas del mañana", ha recalcado.

De acuerdo con la organización, la IA también plantea riesgos para las mujeres y las niñas en otros ámbitos. De esta manera, está incrementando "la escala, la velocidad y la gravedad" de la violencia facilitada por la tecnología contra las mujeres y las niñas. De forma paralela, está reforzando estereotipos de género y la discriminación estructural, especialmente para las mujeres en la vida pública.

En este sentido, apunta a otro estudio de ONU Mujeres también publicado este año que reveló que "casi uno de cada cuatro incidentes" de violencia en línea contra defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas involucró el uso de IA.

A su vez, ONU Mujeres ha apuntado a que las mujeres también están más expuestas a la posible disrupción que supone la IA generativa en el ámbito laboral. "Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las ocupaciones predominantemente femeninas tienen casi el doble de probabilidades de estar expuestas a la IA generativa que aquellas predominantemente masculinas", ha advertido.

Por todo esto, ONU Mujeres ha instado a los gobiernos, los socios para el desarrollo y las empresas tecnológicas en la Semana de Alto Nivel de la ONU en Nueva York (EEUU) a "fortalecer las salvaguardias y la regulación de la IA, garantizar la participación equitativa de las mujeres en el desarrollo y la toma de decisiones sobre IA, y abordar los riesgos que estas tecnologías plantean para las mujeres y las niñas".