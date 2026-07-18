Mujeres sordas piden información accesible durante el embarazo y el parto: "Existe el miedo a no enterarte"

Archivo - Una mujer embarazada. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) ha reclamado garantizar medidas de accesibilidad auditiva para garantizar la información y comunicación durante el embarazo, el parto y el postparto, adaptadas a las necesidades de cada mujer.

Según señala FIAPAS en un comunicado, en España viven alrededor de 700.000 mujeres con discapacidad auditiva, de las que más del 97% se comunica en lengua oral, por lo que consideran "imprescindible" que puedan disponer de "productos de apoyo a la audición y a la comunicación oral: bucle magnético y subtitulado de calidad".

La federación recoge la historia de Mercedes cuya preocupación durante su embarazo no era únicamente que todo transcurriera con normalidad sino no comprender la información que le daban en las consultas médicas.

"Siempre existe el miedo a no enterarte de lo que te hablan porque no existe ningún tipo de accesibilidad. Tienes que entrar acompañada por alguien para que te ayude a entender", explica.

Esa falta de accesibilidad también estuvo presente en el momento del parto, según cuenta. Cuando nació su hija y surgieron complicaciones, recibió las explicaciones del personal sanitario estando sola. "No entendí el alcance del problema. Cuando volvió mi marido tuve que pedirle que hablara otra vez con el médico porque yo me había perdido parte de la información", recuerda.

Para Mercedes, la solución pasa por garantizar "recursos para la accesibilidad, profesionales formados, paciencia para comunicarse y una atención que permita a las mujeres con sordera comprender toda la información sin sentirse incómodas por tener que pedir que se repita".

Las barreras también se presentaron durante el embarazo y parto de Clara. "Me preguntaba si me enteraría de todas las instrucciones durante el parto o cómo me las darían cuando estuviera de espaldas para ponerme la epidural", explica.

En el paritorio tuvo que pedir que la matrona se bajara la mascarilla para poder leer sus labios, algo a lo que se negó. A cambio, una de las enfermeras les iba dando las instrucciones en su lugar. "No son conscientes de que, aunque tengamos un buen lenguaje y un habla inteligible, también necesitamos determinadas ayudas para comunicarnos y comprender", apunta.

Por ello, FIAPAS reivindica que, en consultas, salas de espera, urgencias o paritorios, "las personas con sordera puedan disponer de bucle magnético y subtitulado de calidad que asegure que las madres con discapacidad auditiva comprendan toda la información, puedan expresar sus decisiones y participen activamente en un momento tan importante como es un nacimiento".

Asimismo, insiste en reforzar la formación del personal sanitario para garantizar que la información clínica y el consentimiento informado se transmitan "con la misma calidad y profundidad" que al resto de mujeres.