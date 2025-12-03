Nuevo permiso de dos semanas por cuidado de hijos (hasta 8 años): Guía de la Seguridad Social

Cartel de la campaña sobre el nuevo permiso de cuidado de menor. - INSS

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha puesto en marcha una campaña informativa sobre la ampliación de dos semanas de los permisos retribuidos para cuidados en el caso de menores hasta que cumplan ocho años y que podrá solicitarse a partir del 1 de enero.

EL INSS informará a los 365.747 progenitores --potencialmente beneficiarios de la prestación-- mediante el envío de correos electrónicos y de SMS. Además del envío del correo electrónico, del 1 al 10 de diciembre, y de la remisión este miércoles del SMS, el INSS ha preparado cartelería informativa que se distribuirá en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), así como en los centros de salud.

Las familias podrán disfrutar de dos semanas adicionales de permiso para el cuidado del menor, cuatro en el caso de monoparentales, de forma flexible hasta que el hijo cumpla los 8 años de edad. A ello se podrán acoger retroactivamente las familias cuyos hijos hayan nacido a partir del 2 de agosto de 2024.

La cuantía de estas prestaciones es equivalente al 100% de la base de cotización por contingencias comunes del mes inmediatamente anterior al mes previo al del inicio del descanso.

Para solicitar la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado de menor, desde el INSS se pone a disposición de la ciudadanía una solicitud online, que permite solicitar estos períodos sin necesidad de desplazarse, accediendo desde el portal prestaciones.seg-social.es al servicio de solicitud de períodos sucesivos.

Según el INSS, el beneficiario deberá avisar a su empresa con al menos 15 días de antelación para que emita y envíe el certificado de empresa con la fecha de inicio y final del periodo de descanso. La entidad gestora también indicará que la gestión se podrá realizar a través de un representante autorizado, que realizará la solicitud en nombre del beneficiario.

Este permiso se suma a la ampliacion en tres semanas del permiso por nacimiento y cuidado del menor, que pasó de 16 a 19 semanas y, en el caso de las familias monoparentales, a 32 semanas.

En concreto, 17 semanas, de igual duración e intransferibles entre ambos progenitores, y 28, en el supuesto de familias monoparentales, podrán disfrutarse durante los primeros 12 meses del bebé, o, en el caso de adopción, guarda o acogimiento familiar, en el primer año, a partir de la resolución judicial o administrativa; en periodos semanales o de forma acumulada.