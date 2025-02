La ONCE insta a administraciones a elaborar un estudio "exhaustivo" previo a realizar intervenciones en espacios urbanos

Ofrece recomendaciones en una guía para garantizar la seguridad en los desplazamientos de las personas con discapacidad visual

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha instado a las administraciones a elaborar un estudio "individualizado, exhaustivo y profundo" previo a realizar intervenciones en espacios urbanos.

Así lo pone de manifiesto en la guía 'Tipos de Plataformas Únicas. Condiciones de accesibilidad', que ofrece un análisis sobre los tipos y diseños de las plataformas únicas, los espacios urbanos en los que conviven peatones con automóviles y otros vehículos sin diferencia de nivel.

Según señala la ONCE, el objetivo de esta guía es tener un diseño "efectivo", que facilite la comprensión y utilización de este espacio por todos los usuarios "en igualdad de condiciones". En concreto, pretende que las intervenciones que las administraciones planeen ejecutar vayan de la mano de un estudio "individualizado, exhaustivo y profundo", que tenga en cuenta a todas las personas que puedan hacer uso del mismo.

Igualmente, explica que, con el paso del tiempo, la proliferación de zonas con plataforma única ha derivado en multitud de diseños, que se imponen, incluso, en nuevos entornos urbanos. "En consecuencia, las zonas de tránsito correspondientes a peatones y vehículos y las relaciones establecidas entre ellos son cada vez más ambiguas e indefinidas, provocando, en la práctica, que los problemas de seguridad y orientación de los peatones con discapacidad visual vayan en aumento", defiende.

Este documento es una revisión de otro publicado por la ONCE en 2017 y está motivado por la proliferación de nuevos diseños y soluciones que se da a los distintos espacios públicos y la aprobación de nueva legislación. Por todo ello, la guía aporta pautas ajustadas a la nueva normativa y ofrece recomendaciones para "garantizar la seguridad en los desplazamientos de las personas con discapacidad visual y la accesibilidad".

Según ha explicado una de las coordinadoras del documento, Concepción Blocona, en un principio este tipo de espacios daba soluciones a cascos históricos o a áreas previamente construidas. Si bien, ha añadido que, en los últimos años, se aplica también a zonas de nueva construcción y esto ha dicho que "no tiene razón de ser, ya que se pueden edificar de forma tradicional diferenciando el área de vehículos del de peatones".

Por su parte, el jefe de la Unidad de Información y Accesibilidad de la ONCE, Luis Palomares, ha indicado que, actualmente, la normativa es "bastante ambigua", lo que provoca más "dificultades" a las personas con discapacidad visual, que se enfrentan a situaciones de riesgo y "perjudican su autonomía".

Entre los problemas a los que se enfrentan estas personas en zonas de plataforma única, la ONCE explica que figuran que el diseño de estos espacios no va acompañado de "elementos claros" de señalización, "provocando confusión y desorientación tanto al peatón como al conductor". Por otra parte, advierte de que los vehículos eléctricos, al no emitir ruido, son un añadido más a la dificultad en materia de seguridad para las personas con discapacidad visual.

"Este tipo de espacios debe implantarse estudiando la vía a rediseñar, como las áreas de influencia y las interacciones con circulación vehicular. No todas las vías son adecuadas para ser renovadas y transformadas en plataformas únicas", ha subrayado Palomares.

Igualmente, David Reyes, otro de los coordinadores de la guía, ha señalado que el documento recopila criterios "importantes" para que estos sean tenidos en cuenta por las personas que tienen que diseñar estos espacios, los técnicos municipales y arquitectos, y por quienes toman las decisiones. "Es posible diseñar espacios más seguros, más amables y que tenga en cuenta a todas las personas", ha agregado.