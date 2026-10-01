ONG de mayores alertan de los retos de la longevidad y piden reforzar los cuidados y la atención a la soledad no deseada

Archivo - Un hombre mayor pasea apoyándose en un bastón, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Diversas organizaciones del sector de la dependencia y del tercer sector han reclamado este jueves la adaptación de las instituciones y políticas públicas ante la "nueva longevidad", con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra este 1 de octubre. En este contexto, han alertado de los retos de la longevidad y piden reforzar los cuidados y la atención a la soledad no deseada, entre otras demandas.

En este sentido, la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y las organizaciones que la integran han lanzado el manifiesto 'Preparar los sistemas para la nueva longevidad: un compromiso presente y futuro', en el que demandan una Estrategia Nacional para la Nueva Longevidad que coordine a todas las administraciones públicas y adapte áreas como la sanidad, la vivienda y los cuidados.

"No pedimos que se decida por nosotras y nosotros: pedimos decidir", subraya el documento para instar a que cumplir años signifique "siempre sumar derechos, dignidad y futuro".

Por su parte, HelpAge International España se ha sumado a las reivindicaciones bajo el lema impulsado por las Naciones Unidas, 'La era de la longevidad: replantear los sistemas para una vida más larga', recordando que el progresivo envejecimiento poblacional debe abordarse "como un reto social y no como un problema".

Por ello, la entidad reclama consolidar un sistema público de cuidados centrado en las personas que garantice "la autonomía y la capacidad de decisión". Asimismo, insiste en la necesidad de impulsar de forma prioritaria una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores en España.

La organización también solicita al Ejecutivo que mantenga su apoyo activo en el plano internacional para lograr la aprobación de una Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Mayores que suprima "las actuales lagunas de protección", sin olvidar la lucha contra el edadismo y a la solidaridad entre generaciones, entre otras reclamaciones.

Por su parte, la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) ha advertido de que España se ha consolidado como el país con mayor esperanza de vida de la Unión Europea, con 84 años de media. Según las estimaciones oficiales, las personas de 65 años o más representan el 21,1% de la población nacional y alcanzarán el 30,9% en las próximas décadas, mientras que la población de 80 años o más se sitúa ya en el 6,1%.

Ante estas proyecciones, AESTE insta a situar la atención a la dependencia como una prioridad de Estado a través de "un gran acuerdo" que aporte financiación y proporcione estabilidad al sector, con unos "servicios cada vez más necesarios".

Al respecto, la secretaria general de la entidad, Josune Méndez, ha remarcado que "cuando las personas mayores llegan a la dependencia, tenemos la obligación de estar a la altura y responderles como merecen, con un sistema de cuidados que no les dé la espalda".

Precisamente, la patronal de la dependencia cuenta con la campaña 'Cuidar es futuro', que pone cara y voz a quienes cuidan. "España es y seguirá siendo uno de los países más longevos del mundo y ya tendríamos que estar preparados. Las personas mayores dependientes de hoy y de mañana necesitan un sistema de cuidados estable, bien financiado y con profesionales suficientes", ha recalcado Méndez.

SALUD MENTAL

Por su parte, la ONG Accem ha puesto el foco en la salud mental de este colectivo, sin olvidar los elevados índices al aislamiento social, el deterioro cognitivo y la soledad no deseada, una problemática que sufren una de cada cinco personas mayores en el país, según el Observatorio Estatal SoledadES.

Además, Accem detalla que ha atendido entre enero y agosto de 2026 a un total de 1.874 personas mayores de 65 años, con un esfuerzo especial en zonas rurales como Guadalajara, a través de 14 programas dedicados al envejecimiento saludable. La responsable del área en Castilla-La Mancha, Ana Yela, ha explicado que antes de recibir atención "muchas de estas personas no eran conscientes de que podían salir del agujero en el que se encuentran" al haber "asumido el estereotipo de persona mayor que debe aceptar el sufrimiento".

La ONG también ha puesto en marcha la iniciativa solidaria 'Sumando kilómetros, sumando compañía', un reto dirigido a instalaciones deportivas para lograr el objetivo conjunto de sumar 100 kilómetros en equipo por la compañía de los mayores.