'Paso adelante', la app de realidad virtual para impulsar la empleabilidad de personas con discapacidad

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación VASS, en colaboración con Down España, han lanzado 'Paso Adelante', una aplicación de realidad virtual diseñada para impulsar la autonomía y la empleabilidad de personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales.

Según explica la entidad social de VASS, esta iniciativa responde a un "reto urgente: la brecha de acceso al empleo ordinario para la gran mayoría de este colectivo tanto en España como en el resto de la Unión Europea".

En este sentido, argumenta que, según datos de la Asociación Europea del Síndrome de Down (EDSA), el 95 por ciento de las personas con síndrome de Down en la UE no trabaja; en España, alrededor del 22 por ciento tiene empleo y un 10 por ciento lo hace en el mercado ordinario.

'Paso Adelante' --según detalla-- es una aplicación para la formación prelaboral y cuenta con una serie de simulaciones inmersivas que recrean situaciones cotidianas vinculadas al acceso al trabajo: uso del transporte público (rutas, abonos, paradas), orientación en trayectos y rutinas diarias previas a la jornada laboral (vestimenta, materiales, planificación de horarios).

"El entrenamiento inmersivo permite a los usuarios practicar sin riesgo repetir tantas veces como necesiten y ganar autonomía antes de enfrentarse al entorno laboral real", sostienen desde la entidad social.

La tecnología de realidad virtual de 'Paso Adelante' ha sido desarrollada a través de VASS University. "Gracias a esta tecnología, los usuarios pueden interactuar con situaciones cotidianas simuladas de manera segura, práctica y repetible, favoreciendo así el aprendizaje significativo y la consolidación de hábitos", destaca.

La app está disponible para su descarga gratuita en la plataforma Meta Store para gafas Meta Quest. Así, cualquier persona con síndrome de Down o discapacidad intelectual, sus familias, centros educativos, preparadores laborales, o entidades sociales pueden acceder libremente y utilizarla como parte de su proceso de formación e inclusión laboral.

"En VASS tenemos el firme compromiso de generar valor real. Ese valor puede medirse en eficiencia, en crecimiento y también en dignidad y oportunidades. Con Paso Adelante llevamos nuestra experiencia tecnológica al terreno social para derribar barreras de acceso al empleo y demostrar que la innovación puede y debe ser inclusiva. Porque creemos en un talento digital para todos, que no deje a nadie atrás y que contribuya a construir una sociedad más justa, accesible y preparada para el futuro", asegura José Pérez Melber, presidente de Fundación VASS y consejero delegado de la compañía.