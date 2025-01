La patronal ASADE, ante la huelga de trabajadores de ayuda a domicilio: "Pedimos que se publiquen los nuevos pliegos"

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) --que representa a un 60% del sector con cerca de 20 empresas asociadas que dan empleo a más de 60.000 profesionales--, Ignacio Gamboa, ha pedido a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid que publique los nuevos pliegos de contratación para poder aplicar el aumento salarial del 10% acordado entre representantes de los trabajadores y la patronal y para adaptar los servicios a las necesidades actuales.

Así lo ha reclamado el presidente de ASADE en el contexto de la huelga indefinida que mantienen los trabajadores del sector de ayuda a domicilio desde el pasado 7 de enero y que ha sido convocada por UGT, CGT y OSAD.

"La huelga es el reflejo de la situación del sector aquí en la Comunidad de Madrid y del sector de la ayuda a domicilio estatal, que viene arrastrando ciertos problemas que se han cronificado y que son constantes", ha explicado Gamboa, en una entrevista concedida a Europa Press.

Entre los problemas fundamentales, Gamboa cita la financiación y la falta de profesionales, que se junta con una demanda creciente. "Más del 90% del sector es público y se rige a través de licitación pública, con lo cual son las administraciones las que definen las condiciones, la estructura de esos pliegos. Y esa falta de financiación ha derivado en una falta de profesionales importante", ha advertido.

En el caso de la Comunidad de Madrid, según ha precisado, lo que reclaman los trabajadores es la publicación de los pliegos para la aplicación de su convenio colectivo, que recoge subidas salariales y que también permitiría a las entidades mejorar la estabilidad y la contratación. En concreto, el acuerdo entre representantes de los trabajadores y patronal incluye una subida de los salarios del 10% para este año, algo que no pueden aplicar hasta que no se publiquen los nuevos pliegos.

Los contratos actuales, según ha avisado Gamboa, fueron diseñados en 2019 y no reflejan las necesidades ni los costes actuales del sector. Tal y como ha puntualizado, la Ley de Desindexación impide adaptar los precios de los contratos públicos a factores como la inflación, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o a cambios normativos.

Por ello, ha pedido a la Administración que "no prorrogue" estos contratos. "Pedimos que se publiquen unos nuevos pliegos porque además en muchos casos, o en algunos casos concretos, son pliegos que tienen ya cuatro años, pliegos que se definieron en una situación social pre-COVID, a lo largo de estos cuatro años hemos sufrido cambios sociales, inflación, cambios normativos, a día de hoy el marco jurídico de esos contratos no cumple, no es suficiente, no es adecuado", ha advertido Gamboa.

Desde la Comunidad de Madrid, según ha dicho, lo que les transmiten es que "tienen los pliegos preparados desde hace tiempo pero que tienen tensiones de financiación". "Es verdad que han transmitido públicamente que no reciben la financiación por parte del Estado que corresponde. La ley de dependencia se debe cofinanciar entre las administraciones autonómicas y la administración central al 50% y lo que transmiten es que tienen tensiones financieras o incapacidad financiera", ha subrayado.

QUE NO SEA UN ELEMENTO DE DISPUTA PARTIDISTA

Si bien, desde ASADE consideran que la publicación de unos pliegos y la financiación "no debe ser un elemento de disputa partidista" y recuerdan que "la Administración Central del Estado nunca ha financiado al 50% los servicios de dependencia ni en esta comunidad ni en ninguna otra" --algo que le piden que haga-- y aun así se han venido publicando los pliegos.

En todo caso, ha precisado que los problemas de falta de financiación y de falta de profesionales no se dan solo en Madrid sino que son comunes en toda España. El gasto en cuidados de larga duración en España es la mitad del promedio de otros países europeos, según ha explicado.

"Si lo comparamos con países de nuestro entorno, están prácticamente en el doble. Esa falta de financiación ha derivado en una negociación colectiva muy rígida, y en unos salarios y en unas condiciones muy cercanas al SMI, que se va cronificando", ha comentado.

Por ejemplo, Gamboa se ha referido al caso de Cataluña donde "desde hace varios años está abierta la negociación colectiva sin conseguir finalizar en ningún tipo de acuerdo", Galicia donde "también se ha cronificado la negociación del convenio colectivo" o Mallorca, "en una situación parecida".

NO DESCARTA QUE LA HUELGA SE ESCALE A NIVEL NACIONAL

"Es verdad que a día de hoy en la Comunidad de Madrid se ha derivado en una huelga, lo cual no es excluyente de que pueda ser un primer síntoma de lo que puede ir ocurriendo a lo largo del país si no buscamos soluciones en el medio y largo plazo que permitan adecuar los contratos a las condiciones sociales, a la evolución de la sociedad", ha avisado el presidente de ASADE.

Además, ha advertido de que la huelga está generando "incertidumbre, intranquilidad y malestar" entre las familias usuarias de estos servicios. "Los primeros que se ven afectados en la prestación son las personas usuarias y el entorno de esas personas usuarias, cuidadoras, cuidadores que llevan la responsabilidad de atender a esas personas y que trabajan, necesitan salir, necesitan atender sus labores diarias y que se ven ante la incertidumbre de quién va a cuidar a sus familiares", ha apuntado.

Por ello, ante esta situación, el presidente de ASADE ha insistido en "la necesidad de publicar unos nuevos pliegos" con "una financiación suficiente", ya que, según ha dicho, a día de hoy los contratos del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid están "incluso por debajo de los 18 euros por hora" frente a la media nacional de 21 euros.

"Hay muchos elementos que tenemos que adecuar y la base fundamental es que haya financiación suficiente. Si pagamos a 17 euros y medio la hora, ni podemos pagar a los trabajadores de atención directa, ni podemos complementar con tecnologías ni podemos complementar con otros servicios", ha remarcado.

MÁS DE 100.000 TRABAJADORES Y EL DOBLE EN 10 AÑOS

Estos problemas se suman a la creciente demanda. Según el presidente de ASADE, actualmente, en el sector de ayuda a domicilio hay más de 100.000 trabajadores en toda España y se calcula que, en diez años, se debería duplicar para atender el aumento de la demanda. "Estamos hablando de que es un sector en el que crece a más del 10% anual la demanda. Entonces, el número es, no inabarcable, pero sí que va a crecer de una manera exponencial", ha precisado Gamboa.

Además, ha recordado que la última estrategia de cuidados del Ministerio de Derechos Sociales y del Imserso va en la línea de cuidados en el entorno comunitario y desinstitucionalización.

Por ello, ha propuesto "un gran pacto de las administraciones o de los grupos políticos" para financiar el sector y construir las condiciones suficientes para que sea sostenible.

"Los cuidados son un derecho y los debemos financiar de una manera suficiente entre todos, con la participación que corresponda a cada uno en función de su capacidad, pero debemos ser capaces como sociedad de garantizarlo, y eso es también lo que intentamos promover desde ASADE. Porque si no, es una rendición; si no, vamos a una economía sumergida; si no, vamos a modelos que puedan ser mucho más baratos, pero que desde luego no van a aportar lo que aporta un servicio profesional, es una rendición como sociedad", ha avisado.