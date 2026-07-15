Patronales de dependencia valoran como un "avance" la reforma pero piden "financiación suficiente" y más diálogo

Archivo - Dos mujeresmayores paseando por un parque. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Patronales de la dependencia han calificado de "avance" la reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia aprobada este martes en el Congreso de los Diputados pero han pedido que vaya acompañada de una "financiación suficiente y sostenible en el tiempo", de "cuidados profesionalizados" y de más "diálogo" con el sector.

Así, la secretaria general la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), Josune Méndez, que asistió al Congreso para seguir de cerca la votación, ha destacado que esta reforma "marca un hito" en la actualización del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD).

"Se ha dado un paso importante hacia la actualización y el fortalecimiento del sistema de dependencia, pero este no es el punto de llegada. El éxito de la reforma dependerá de que su desarrollo se construya desde el diálogo con el sector, con una financiación suficiente y sostenible en el tiempo y garantizando unos cuidados profesionalizados y de calidad", ha señalado Méndez.

Además, considera que la reforma incorpora "avances relevantes" en materia de financiación, al establecer el compromiso de que la financiación estatal alcance el 50% del gasto certificado del SAAD, a lo que hay que sumar, según precisa, la inyección de financiación.

En todo caso, AESTE considera que estos avances "deberán traducirse en recursos suficientes y efectivos" para que las comunidades autónomas puedan desarrollar las medidas previstas e ir acompañados de "cuidados profesionalizados" y "una colaboración permanente entre administraciones y sector".

"Las votaciones trasladan un mensaje claro: la dependencia debe ser una prioridad de Estado. Ahora necesitamos el mismo compromiso para que esta ley sea realmente viable, sostenible y capaz de responder al enorme reto demográfico que tenemos por delante", ha añadido Méndez.

Por su parte, el presidente de CEAPS, Rafael Sánchez-Ostiz, ha indicado, en declaraciones a Europa Press, que la reforma de la Ley de Dependencia y la convalidación del Real Decreto-ley de financiación "deben entenderse como lo que es, un muy necesario avance pero que en ningún caso supone un punto de llegada".

En este sentido, ha señalado que aún quedan "importantes retos" por abordar para consolidar un sistema de cuidados "más sólido, sostenible y capaz de responder a las necesidades presentes y futuras de la ciudadanía".

"Hay que acompañar el texto de medidas encaminadas a reducir la lista de espera y acelerar el reconocimiento, y financiación suficiente para acabar con la desigualdad de la financiación, ya que hay que corregir un déficit histórico desde el inicio de la implantación de la norma", ha subrayado. También echa de menos medidas que incidan en "la prevención de las situaciones de dependencia".

Además, ha indicado que "el sector ha echado en falta una mayor participación y un diálogo más profundo con las organizaciones que diariamente gestionan y prestan los servicios". En este sentido, Sanchez-Ostiz valora positivamente el compromiso adquirido por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, de mantener abierto el espacio de diálogo e interlocución con los agentes del sector para seguir trabajando en el desarrollo de estas reformas.