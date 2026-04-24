'Perros guía, sí': La ONCE reivindica su entrada a establecimientos de comida en España

Archivo - Una joven acompañada de un perro guía en una pescadería. - ONCE - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Usuarios de perros guía de la ONCE reclaman su acceso a los establecimientos de comida como supermercados, fruterías o carnicerías en igualdad de condiciones que los ciudadanos. Así lo han puesto de manifiesto con motivo del Día del perro Guía, que se celebra el 29 de abril bajo el lema 'Perros guía, sí'.

Actualmente, la ONCE tiene 882 perros guía que compañan a personas ciegas en España aportándoles autonomía y seguridad en sus desaplazamientos.

Según la ONCE, las leyes de cada comunidad autónoma, así como la vigente Ley de Bienestar Animal, reconocen a las personas usuarias de perro guía el acceso a lugares públicos o de uso público como los establecimientos del comercio al por menor, lugares de venta de alimentos tales como supermercados, mercados o comercios de alimentación. Éste un aspecto a veces desconocido por la sociedad y que, en ocasiones, según la ONCE, genera problemas a la persona ciega a la hora de ejercer su derecho de acceso, e incluso a algunos clientes que se pueden sentir molestos.

Además, la Fundación ONCE del Perro Guía ha recordado que este acceso no puede conllevar ningún gasto adicional ni quedar limitado por cupo alguno determinado por la concurrencia de otros animales de compañía. Y pide a la ciudadanía que ayude a difundir y conocer este derecho a acceder, permanecer y realizar la compra como la realiza cualquier otra persona.

También ha recordado el derecho de acceso a establecimientos de restauración; medios de transporte (autobuses, taxis, VTC, metro, tren, barcos o aviones); espectáculos; centros de enseñanza, sanitarios, deportivos o religiosos, entre otros.

Los únicos lugares a los que no tienen derecho de acceso son las zonas de manipulación de alimentos, un quirófano o sala de curas, una atracción de feria o de un parque de atracciones, y el agua de una piscina que no sea para perros.

Para apoyar este Día Internacional del Perro Guía, la ONCE ilustrará cinco millones de cupones bajo el lema 'Perros guía, sí', donde un dibujo muestra a una persona ciega en una frutería acompañada de su perro guía.

FAMILIAS EDUCADORAS

Desde que nacen los cachorros en las instalaciones de la Fundación ONCE del Perro Guía, la máxima que se persigue es el bienestar del animal. Están socializados gracias a la labor de las familias educadoras con las que pasan su primer año de vida. No muestran agresividad, tienen una gran voluntad de trabajo y de agradar, capacidad de concentración en la tarea de guía, al igual que disfrutan de sus tiempos de descanso, ocio y esparcimiento.

Además, estos perros están sujetos a requisitos de salud e higiene más estrictos que los perros de compañía: vacunados de rabia anualmente, desparasitados interna y externamente de forma periódica, y con certificado veterinario anual de que no padecen ninguna enfermedad transmisible a los humanos.

El perro guía es un animal adiestrado para ayudar a una persona ciega o con una discapacidad visual grave en sus desplazamientos y permanecer a su lado en situaciones que así lo requieran (trabajo, restaurante, cine, teatro...).

Está entrenado para seguir las directrices que le indica la persona; reconocer y evitar obstáculos (estáticos y en movimiento); marcar la llegada a bordillos, escaleras o desniveles; buscar puertas, asientos libres o encontrar la mejor alternativa de paso en situaciones complejas; e incluso está capacitado para desobedecer una orden del usuario cuando su ejecución implique un peligro para la integridad física de ambos (cruce de una calle cuando viene un vehículo eléctrico o silencioso).