Personas con diversidad funcional recrean a Picasso con sus grabados de 'Retrato de familia'

Fundación Bancaja ha presentado la exposición 'Picasso. Retrato de familia', realizada por personas con diversidad funcional de 25 centros de València que han creado su propia versión de grabados que el artista malagueño realizó en esta serie de 1962.

Forma parte de la muestra 'Picasso. Modelos del deseo', abierta en el centro cultural de València hasta el 1 de marzo, y de las actividades de la décima semana 'D-Capacidad', y que se celebra cada año con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre).

Los 25 participantes han versionado las estampas que conforman la serie 'Retrato de familia' aplicando varios procesos técnicos. Con el lienzo como base, han trabajado la técnica en positivo, con línea negra sobre fondo blanco; en negativo, línea blanca sobre fondo negro; color, con materiales como el pincel, la esponja o el pulverizado utilizando colores primarios; a dos tintas, aplicando solo dos colores sin mezcla, y escala de grises, jugando con todas las posibilidades y matices de esta tonalidad.

El resultado es una visión caleidoscópica de esta serie de Pablo Picasso, formada por cinco estampas y realizada entre el 21 de junio y el 6 de julio de 1962 en el estudio de Notre-Danme de Vie, en la localidad francesa de Mougins, detalla la fundación en un comunicado.

En esta iniciativa han participado Centre de Dia El Cabanyal, PFCBA Cruz Roja, C.O. Marxalenes, Fundación Stella Maris, C.O. San Marcelino, C.O. Luz Verde, C.O. Juan de Garay, C.A.E. Las Suertes, C.O.M. Isabel de Villena, Taller Mon Gran, Centre de Dia Fuente de San Luis, C.O. Albaes, C.O. Tomás de Osma III, C.O. Grabador Planes, C.R.I.S. Velluters, C.O. José Alcamí, C.O.M. Mislata, Centre Ocupacional La Torre, I.E.S. Orriols, Centre de dia Adisa, Residencia La Nostra Casa, C.O. Francisco Esteve, C.E.E. Ruiz Jiménez, Cooperativa Cudiscap y C.R.I.S. Sant Pau.

Junto a la semana D-Capacidad, Bankia colabora en otras iniciativas de la Fundación Bancaja para la integración de las personas con discapacidad como los talleres didácticos vinculados a las exposiciones de la Fundación, y la convocatoria de ayudas 'Capaces', dirigida a asociaciones de la Comunidad Valenciana con proyectos de inclusión de personas con diversidad funcional.

La inauguración ha contado con la presencia de representantes de los centros participantes, el presidente de la Fundación Bancaja, Rafael Alcón, y la coordinadora de la dirección de comunicación y relaciones externas de Bankia en la Comunitat Valenciana y Murcia, Isabel Rubio.

DANZA, INCLUSIÓN Y DIÁLOGO ARTÍSTICO

Dentro de la semana 'D-Capacidad', este viernes, 29 noviembre, a las 19.30 horas, el centro acoge la actuación de danza 'Mostra del Parterre. 46004', un espectáculo en colaboración con el festival Russafa Escènica que exhibe el resultado de los talleres inclusivos de artes plásticas y danza realizados por personas con diversidad funcional en octubre y noviembre, bajo la dirección de la artista Nívola Uyá y la bailarina Gema Gisbert.

Hasta el 5 de diciembre se realiza 'Un taller sin barreras', en el que escolares y personas con diversidad funcional conviven intercambiando los papeles de monitores y participantes, con el objetivo de fomentar la normalización para un mundo más inclusivo a través del arte.

Como colofón, el 2 y 3 de diciembre hay programados encuentros con el valenciano Sebastián Nicolau, un diálogo en el que personas con discapacidad pueden preguntar directamente al artista sus dudas o curiosidades y entablar así un espacio de reflexión sobre el arte, su alcance y su significado.