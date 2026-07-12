Plena inclusión reclama más recursos cercanos para familias de personas con discapacidad intelectual en entornos rurales

Víctor Varona observa el paisaje junto a su madre, Fina Aroz, y otra mujer, en el entorno rural de Venta de Baños (Palencia). - PLENA INCLUSIÓN

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Plena inclusión ha reclamado más recursos de cercanía para las familias de personas con discapacidad intelectual que viven en entornos rurales, donde la dispersión geográfica limita su acceso "a los servicios y apoyos que necesitan", como ha expresado la confederación a través de la campaña #AtenciónALasFamilias, en el marco del Día Mundial del Desarrollo Rural.

La campaña muestra la historia de Víctor Varona, vecino de Venta de Baños, en la provincia de Palencia, quien cada mañana emplea una hora y media en transporte público para recorrer los seis kilómetros que separan su localidad del Centro Prelaboral al que acude en Villamuriel.

Su madre, Fina Aroz, ha denunciado las carencias del entorno rural para los jóvenes con discapacidad. "En el pueblo, la verdad, se vive con mucha tranquilidad, pero a la hora de necesitar cosas, tenemos muchos inconvenientes. No hay nada para los jóvenes. Mi hijo pierde hora y media por la mañana, y una hora por la tarde para regresar a casa", ha afirmado.

"Las familias que viven en los pueblos lo tienen más difícil para acceder a los recursos y apoyos que necesitan sus hijos e hijas. Para muchas, ejercer sus derechos se convierte en una carrera de obstáculos: el aislamiento geográfico acaba traduciéndose en aislamiento social, desatención y menos oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida en igualdad de condiciones", ha señalado la presidenta de Plena inclusión España, Carmen Laucirica.

Según datos de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD, 2020), esta realidad afecta a las familias de 951.862 personas con discapacidad que viven en zonas rurales.

Por su parte, el informe 'Las personas con discapacidad residentes en el medio rural', publicado en 2025 por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), identifica cuatro grandes factores de vulnerabilidad: las dificultades de acceso a servicios esenciales por la dispersión geográfica, la escasez de transporte público accesible, las menores oportunidades laborales --que incrementan el riesgo de pobreza y exclusión-- y la brecha digital, que limita el acceso a la información, la educación y el empleo.

Según indica Plena Inclusión, estas conclusiones coinciden con un estudio sobre la realidad de las familias de personas con discapacidad intelectual en situación de vulnerabilidad elaborado por la confederación en colaboración con la Universidad de Alcalá, en el que las propias familias señalan que "la dispersión geográfica dificulta el acceso a servicios especializados, limita las oportunidades laborales y reduce las redes informales de apoyo".

Por su parte, la coordinadora del Programa de Familias de Plena inclusión Castilla y León, Teresa González, ha afirmado que "la historia de Víctor y Fina dice mucho sobre la realidad que viven. Todos los días hay un tiempo que dedica al traslado hasta el lugar donde recibe apoyos, y si eso lo tuviera en su pueblo, le facilitaría mucho la vida", ha destacado.

Ante esta realidad, las federaciones de Plena inclusión con mayor implantación en zonas rurales --Castilla y León, Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía, entre otras-- trabajan para "ofrecer soluciones a las familias".

Entre las respuestas que impulsan destacan la creación de nuevos recursos de cercanía, el refuerzo de los apoyos telemáticos y los equipos itinerantes que se desplazan a los municipios. "Todo ello basado en la generación de planes de vida de las personas y sus familias, con el fin de apoyarlas allá donde quieren vivir", afirma Plena Inclusión.