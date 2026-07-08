Más de 15.000 personas han muerto en lo que va de año esperando a ser valoradas o a recibir prestación por dependencia

Archivo - Una persona empuja a otra en silla de ruedas. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15.450 personas han muerto en los primeros seis meses del año 2026 en España esperando a ser valoradas o a recibir la prestación por dependencia, según los datos publicados este miércoles por el Imserso.

Según estos datos, consultados por Europa Press, 7.534 personas fallecidas entre enero y junio de este año estaban pendientes de recibir la prestación correspondiente a su grado de dependencia. Asimismo, 7.916 personas habían presentado la solicitud pero no habían sido valoradas.

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha advertido de estos datos y ha señalado que "85 personas" han muerto de media al día a la espera de recibir ayudas para la dependencia, "una cada 17 minutos".

En un comunicado publicado este miércoles, la asociación ha tachado de "low cost" los servicios del sistema de la dependencia y ha acusado al Ministerio de Derechos Sociales de "adornar los datos" en su panel del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) presentado este miércoles.

"Pocos asuntos de Estado alcanzan tanto consenso y son de tanta urgencia social como la atención a las personas en situación de dependencia. Sin embargo, después de 20 años sigue siendo un derecho pendiente, a pesar del avance de esta Ley, cuyo potencial sigue sin desarrollar. Los procedimientos burocráticos, las escasas cuantías de las prestaciones, junto la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad hacen un Sistema low cost que es poco eficaz para atender las personas en situación de dependencia", ha valorado el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez.

La asociación critica que el Ministerio considere en "lista de espera" de la dependencia solo a aquellas personas que llevan seis o más meses esperando y eleva la cifra a 255.302 personas. A su vez, lamenta que declare de manera "triunfalista" la "mejora en todos los indicadores de gestión y de atención".

Esto contrasta, según señala, con el mantenimiento de "un Sistema con servicios low cost en el que no aumentan las intensidades del Servicio de Ayuda a Domicilio (actualmente en 38 horas al mes de media), ni las cuantías de las prestaciones económicas de cuidadoras familiares (actualmente de 262 euros al mes de media), ni las prestaciones económicas vinculadas al servicio (actualmente 567 euros al mes para plaza de residencia)".

Asimismo, la asociación acusa al Ministerio de Derechos Sociales de "adornar los datos escogiendo el periodo de tiempo para comparar las cifras".

En todo caso, los gerentes de servicios sociales esperan que "el incremento de presupuesto de 1.756 millones" adicionales durante 2026 sirva "para reducir la lista de espera, incrementar las prestaciones, subir las intensidades de los servicios y mejorar los salarios y condiciones laborales" de los trabajadores del sector y "no para que los gobiernos autonómicos 'hagan caja'".

En este sentido, se pregunta "qué mecanismos va a habilitar la Administración General del Estado para garantizar que este incremento presupuestario mejore la vida de las personas en situación de dependencia".

Además, la asociación denuncia "falta de transparencia" y pide al Ministerio que publique los datos de "la lista de espera de las revisiones", de "las solicitudes sin grabar" así como la de "personas atendidas del grado III+" y "los datos de financiación del año 2025".