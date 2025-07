El PP dice que le dan "asco" las conversaciones sobre mujeres entre Ábalos y Koldo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado que le producen "asco" las conversaciones sobre mujeres entre el exministro José Luis Ábalos y el asesor político Koldo García y ha afeado al PSOE que quiera presentar "leyes contra la prostitución" cuando son "los primeros que la consumen".

"Cualquier mujer, pero también cualquier hombre que escucha hablar así a un alto cargo, a un ministro, a cualquier persona con cargo o sin él, referirse a una mujer, pues lo que te produce es asco", ha expresado Muñoz, este martes, en una rueda de prensa en el Congreso.

Además, ha reprochado que "personas que han estado viviendo de salarios públicos, que se grababan vídeos en el Día de la Mujer diciendo que eran feministas" se refieran así a las mujeres.

"Lo hemos visto también, pues, en las contrataciones de prostitutas y de mujeres prostituidas en cargos públicos, en empresas públicas. Es de vergüenza y es lamentable. Y que encima esta gente sea la que pretende poner un nivel de altura moral, que traigan leyes para acabar con la prostitución cuando son los primeros que la consumen", ha criticado.

Asimismo, ha advertido de que "estos eran las manos derechas, los íntimos, los compañeros de viaje del presidente del Gobierno", Pedro Sánchez, y ha avisado de que "no solamente eran Ábalos y Koldo" sino "también con el señor (Francisco Salazar)", señalado por presuntamente acosar a mujeres.

"No hay caso de corrupción de la izquierda de este país en el que no haya prostitución de por medio. Pues a mí me parece lamentable, la verdad", ha subrayado.