PP y Gobierno se acusan de "abandonar" el feminismo y "poner en riesgo" a las mujeres por pulseras y cribado de cáncer

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP, Jaime Miguel de los Santos González, ha acusado al Gobierno de "tener al feminismo más abandonado que nunca", ante lo que la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, le ha afeado, en relación a los cribados de cáncer de mama en Andalucía, que "pongan en riesgo la vida de la mujeres allí donde gobiernan".

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, De los Santos ha aprovechado para reprochar a Redondo los fallos en las pulseras para controlar a los maltratadores que "se pueden quitar como si fueran relojes", y le ha preguntado "por qué los jueces han dejado de imponerlas (las pulseras) o por qué (el ministerio) ha decidido usar la inteligencia artificial en vez de traductoras para atender a víctimas que no son castellanoparlantes".

Ha reprochado, asimismo, al PSOE que sea un partido "feminista y a la vez plagado de puteros", que "paga a mujeres prostituidas y las enchufa en empresas públicas". Y a Redondo le ha pedido que pregunte a la ministra Pilar Alegría "cómo no denunció la orgía en el Parador de Teruel", a la vez que le ha recriminado por dejarse utilizar por el guapo Sánchez". En su opinión, "el feminismo esté más abandonado que nunca".

A estas acusaciones la titular de Igualdad se ha defendido asegurando que el Ejecutivo "protege a las mujeres a diferencia del PP donde gobierna". "Por ejemplo en Andalucía, donde su modelo de privatización de la sanidad pública pone en riesgo su salud, su bienestar, su vida".

"Nosotros defendemos a las mujeres, lo hemos hecho siempre, ahí está nuestra hoja de servicio y lo vamos a seguir haciendo", ha proclamado la ministra. Como ejemplo, ha aludido "al blindaje de los derechos reproductivos, al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo frente a quienes dicen que vayan a abortar a otra parte". Redondo ha finalizado su intervención preguntado al diputado del PP si su grupo apoyará la reforma constitucional para garantizarlo.