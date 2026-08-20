El PP pide la comparecencia de Ana Redondo en el Congreso por agresiones sexuales en Ceuta

La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez (c), atiende a los medios de comunicación en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP ha pedido la comparecencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el Congreso de los Diputados, por el "aumento" de los delitos contra la libertad sexual en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes del 30 y 31 de julio.

"Hoy en el Congreso de los Diputados les traslado que hemos registrado la petición de comparecencia de la ministra Redondo", ha anunciado la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP Carmen Fúnez, en declaraciones a medios en Génova.

Fúnez ha considerado "fundamental" que la titular de Igualdad acuda a la Cámara Baja para responder sobre los protocolos que su departamento está coordinando en conjunto con el Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, frente a las agresiones sexuales.

"Es esencial que la ministra de Igualdad comparezca ante el Congreso de los Diputados y dé explicaciones sobre la situación que está ocurriendo y sobre el trabajo, si están desarrollando alguno o han puesto en marcha alguna acción para proteger a todas las mujeres que en este momento están en la ciudad de Ceuta", ha subrayado.

De la misma manera, la dirigente 'popular' ha destacado los datos recabados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que, según ha detallado, certifican un repunte de este tipo de delitos en Ceuta.

Además, ha respaldado su solicitud en las declaraciones públicas de un juez de Ceuta, quien ha informado de que el volumen de arrestados que llegan a su juzgado ha pasado de diez personas, con anterioridad a los días 30 y 31 de julio, a un total de 66 detenidos en la actualidad. "Y la mayoría de ellos, con casos que van contra la libertad sexual", ha señalado Fúnez.