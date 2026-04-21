El PP pide "reconocer derechos tributarios" en la reforma de dependencia y Bustinduy se abre a dialogar

1080261.1.260.149.20260421185107 Archivo - El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en una foto de archivo. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP José Crespo ha pedido "reconocer los derechos tributarios" de los beneficiarios en la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia --que se encuentra en tramitación parlamentaria--, y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha mostrado abierto al "diálogo" con el PP, recordando que están "en la fase de negociación de las enmiendas".

En concreto, Crespo ha preguntado al ministro, durante el Pleno del Senado, cómo valora que "tras la impugnación de la homologación automática entre dependencia y discapacidad aprobada por la Xunta de Galicia, posteriormente haya incorporado una medida similar, pero sin reconocerle los efectos tributarios asociados".

Bustinduy ha recordado que la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia "afronta su última fase de tramitación" y ha indicado que "muy pronto se convocará la ponencia en la Comisión del Congreso de los Diputados".

"Espero que próximamente también pueda venir sin demora a esta Cámara", ha subrayado, al tiempo que ha pedido el apoyo del PP para lograr el máximo consenso posible.

Sobre la creación de esa pasarela automática en el reconocimiento de la dependencia y la discapacidad, el ministro ha defendido que "es un pilar troncal de esa reforma" y ha asegurado que "se ha trabajado con las organizaciones de la sociedad civil, con las comunidades autónomas y con los grupos parlamentarios".

Si bien, ha precisado que, según el ordenamiento jurídico vigente, el rango que debe tener esta reforma corresponde a la normativa básica del Estado y, "en aras del principio de legalidad y de la seguridad jurídica de todas las administraciones, es ahí donde debe incorporarse".

Respecto al "correlato tributario", ha apuntado que están "en la fase de negociación de las enmiendas de los grupos parlamentarios". "Yo conozco la posición de su grupo, reitero una vez más aquí que mi posición es la de total disposición para el diálogo y el debate para que esta reforma salga adelante con el mayor consenso posible", ha afirmado, añadiendo que recoge el "guante" del PP.

A su vez, ha pedido a los 'populares' que sean capaces "de aparcar la táctica del 'no a todo' en aras del interés de los ciudadanos".

No obstante, el senador del PP ha acusado al Gobierno de tener "un afán recaudatorio", unos "intereses un poco espurios" y de "dar la callada por respuesta" cuando "toca favorecer a las personas más débiles, como es en este caso". También le ha afeado que en cuanto a la financiación del sistema de la dependencia, "el 73% lo ponen las comunidades autónomas, la ley de dependencia y los consejos y solamente el 27% lo pone el Estado".

Por su parte, el ministro ha reprochado al PP que en Extremadura dé a Vox las competencias en Servicios Sociales. "¿Usted cree que para el interés, la tranquilidad y el bienestar de las personas con discapacidad o en situación de dependencia lo mejor es, como han hecho en Extremadura, darles esas competencias al único partido que votó en contra de la reforma del artículo 49 de la Constitución, a los ultras de Vox? Yo creo que no", ha subrayado.