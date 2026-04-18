Estas son las entidades colaboradoras de Extranjería que ofrecen asesoramiento a migrantes sobre la regularización

Varias personas hacen cola para entrar en la Embajada y Consulado de Marruecos, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). - Isa Saiz - Europa Press

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las entidades del Registro de Colaboradores de Extranjería, formado por entidades sociales y sindicatos, ofrecerán asesoramiento gratuito a los migrantes que quieran acceder a la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno y acreditarán los informes de vulnerabilidad.

Según ha explicado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las entidades colaboradoras podrán prestar asistencia a las personas interesadas en la presentación de las solicitudes de tramitación del proceso de regularización extraordinaria.

Asimismo, estas entidades han creado un censo de personas habilitadas para actuar como representantes de los interesados en la solicitud telemática.

Igualmente, serán las encargadas de recibir el certificado de vulnerabilidad para su acreditación. Son entidades competentes en materia de asistencia social, los servicios sociales públicos, además de las entidades sociales y sindicatos inscritos en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería.

También será válida la presentación de otros modelos de certificado de vulnerabilidad expedidos por los servicios sociales públicos siempre que acrediten la situación de vulnerabilidad de la persona solicitante.

"La descarga del modelo de solicitud del certificado de vulnerabilidad, así como su sellado y expedición son gratuitas. Ninguna persona o entidad puede cobrar por este servicio", ha subrayado el Ministerio.

No obstante, no deben presentar este certificado los solicitantes de protección internacional o quienes hayan solicitado esta protección en algún momento; personas que han trabajado por cuenta ajena o propia, en España; o aquellos que puedan acreditar que permanecen en España junto con su unidad familiar.

ENTIDADES COLABORADORAS

Entre las entidades acreditadas en el Registro de Colaboradores de Extranjería se encuentran organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Red Acoge, Fundación Cepaim o Cáritas, junto a una amplia red de colectivos locales que trabajan directamente sobre el terreno. También forman parte sindicatos y plataformas sociales que refuerzan la cobertura en ámbitos laborales y comunitarios.

El listado oficial incluye además una gran diversidad de entidades repartidas por todo el país, como Huelva Acoge, Málaga Acoge, Granada Acoge, Fundación La Merced Migraciones, Asociación Rumiñahui, Fundación Cruz Blanca, Provivienda, Asociación Columbares, Fundación Altius España o la Asociación Servicio Doméstico Activo (SEDOAC). También destacan organizaciones como Andalucía Acoge, CEAIN, Fundación San Ezequiel Moreno, ONG Rescate Internacional, o Movimiento por la Paz (MPDL), entre muchas otras.

A este tejido se suman entidades especializadas en distintos ámbitos, como Mujeres Unidas Entre Tierras, Asociación Mujeres Palante, Asociación Por Ti Mujer o Mujeres Progresistas La Mitad del Cielo, centradas en el acompañamiento a mujeres migrantes. Asimismo, existen colectivos enfocados en la inserción laboral y el desarrollo comunitario, como Fundación Federico Ozanam, Asociación Eslabón, Fundación Juanjo Torrejón o la Asociación Proyecto Jaén Solidario.

También forman parte del registro organizaciones como Mescladís, Fundación Cepaim Acción Integral con Migrantes, Asociación Creando Huellas, Asociación Rayuela o Fundación Red Íncola, así como entidades vinculadas a la defensa de derechos como la APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía) o SOS Racismo.

Muchas de ellas operan en barrios, centros comunitarios y espacios de atención directa, lo que les permite detectar necesidades y ofrecer soluciones personalizadas.

El Gobierno aprobó en marzo la creación de un Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería, con el objetivo de permitir a sindicatos y organizaciones sociales presentar y gestionar trámites administrativos de migrantes ante la Administración.