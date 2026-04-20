La tranquilidad de las sedes de Correos contrasta con las colas de ONG que atienden a migrantes para la regularización

La tranquilidad en las oficinas de Correos contrasta con las largas colas que se están produciendo este lunes en las sedes de las ONG como Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) o Tierra Solidaria, que atienden a personas migrantes - EUROPA PRESS

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tranquilidad en las oficinas de Correos contrasta con las largas colas que se están produciendo este lunes en las sedes de las ONG como Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) o Tierra Solidaria, que atienden a personas migrantes sobre el proceso para regularizar su situación en España.

Hasta cinco horas de fila lleva esperado Hilary, colombiana de 24 años, que ha acudido a una sede de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Madrid, junto a su amiga Nayeli, también de 24 años y procedente de Colombia.

"Me vine sola por oportunidades y estoy en busca de ellas", explica a Europa Press Hilary, que lleva "aproximadamente un año en España" y está "trabajando cuidando a una señora de edad". Según indica la joven, su deseo es "vivir a largo plazo" y "estudiar".

Nayeli añade que le vendría "genial" que aceptaran su solicitud "para poder trabajar legalmente y poder cotizar". "Eso es lo que busco yo, cotizar", sostiene la joven colombiana, que en la actualidad está cuidando a un niño por horas". Nayeli también pone el foco en la "tranquilidad" que ofrece tener una situación administrativa regularizada, así como el acceso a la "salud y a una pensión".

En la misma fila está Mohamed, marroquí de 46 años. Con cierta dificultad por el idioma, explica a Europa Press que lleva "siete meses en España" y que está "solo" y no tiene familia. "Mi formación profesional es electricista y fontanería", asegura Mohamed, que agrega que "es un problema no tener papeles porque no se puede trabajar". Pese a todo, dice que en España trabaja "por meses, dos días, tres días para poder comer".

"TRABAJAR SIN PROBLEMA"

Desde las 8 de la mañana ha estado en la cola de CEAR Elida, de 60 años y de Perú. "Voy a cumplir ocho meses en España y voy por el trámite de migración para la regularización", explica esta mujer que tiene familia con nacionalidad española en el país y cree que la regularización es una "ayuda para poder trabajar sin problema".

Elisabet, de 55 años, también viene de Colombia. Lleva 20 meses en España y está desempleada. "Vivo con mi sobrina, que tiene cuatro años en España pero todavía no tiene papeles. Tiene permiso de trabajo y tarjeta roja", cuenta a Europa Press Elisabet, que confiesa que cuando el Gobierno abrió el proceso fue "fabuloso" y que si aceptaran su solicitud les "abrirían muchas puertas para trabajar". "Hay mucho trabajo", defiende.

Asimismo, Kevin es colombiano y tiene 26 años. "Llevo en España aproximadamente 18 meses y vine solo", comenta este joven, que "a veces" trabaja y otras no "por la complicación con el empleo". Para Kevin, que aceptaran su solicitud supondría "muchas oportunidades profesionales y laborares". "Y la tranquilidad", añade el joven.

Por su parte, Andrés Rodríguez, de 32 años, ha sido la primera persona en presentar su solicitud de regularización en una oficina de Correos, con casi nula afluencia, situada en la calle del Padre Rubio, del madrileño barrio de La Ventilla. El joven colombiano ha tardado cerca de una hora en realizar el trámite en la oficina que a las 13.00 horas había atendido a unas cuatro personas migrantes.

Minutos antes de apertura de la sucursal a las 8.30 horas de este lunes, Andrés ya hacía fila para presentar la documentación requerida, junto a otras cinco personas que han acudido a esta oficina para otros trámites. El proceso de Andrés se ha prolongado durante más de 45 minutos.

"Ellas tienen toda la voluntad, pero les han dado un formulario para hacerlo. No tienen la capacitación", apunta a Europa Press después de presentar su solicitud en la oficina en la que, a primera hora, solo estaba Andrés para realizar este trámite.

"MUCHAS EXPECTATIVAS DE PODER COTIZAR"

Andrés cumple el requisito de haber llegado al país antes del 1 de enero de 2026. "Llevo un año acá, en España, y me dedico a los negocios bursátiles", señala Rodríguez a Europa Press, tras presentar su solicitud en la oficina "con muchas expectativas de poder cotizar" y ser "parte activa".

Según explica el joven, se vio a España "porque el ritmo de vida acá es un poco más tranquilo". Así, reconoce que también participa en el proceso de regularización extraordinaria para "poder estar más tranquilo acá".

Para este colombiano, fue una "alegría" y un "alivio" el anuncio de la puesta en marcha del procedimiento. "Había tratado de hacerlo mediante una estancia por estudios, pero Extranjería nunca atendió a mi solicitud", afirma Andrés, que se encuentran en situación administrativa irregular.

"Pagué inclusive un curso de un montón de dinero y nunca me llegó una resolución. Entonces, espero que Extranjería con esto tenga la capacidad para poder responder a todos", espera el joven, que vive con su familia en Madrid, donde espera poder residir "a largo plazo". "Tengo pensado estar acá un buen tiempo", comenta.

A primera hora de la mañana de este lunes, en la oficina de Correos en la calle Julián Besteiro, en el distrito madrileño de Tetuán, también se ha registrado total normalidad, al igual que en la situada en la calle de Maudes, en Chamberí, pasadas las 10:00 horas.

Mientras, en la oficina de Correos de la calle de Jacinto Verdaguer los trabajadores aseguran a Europa Press que tienen tres ventanillas habilitadas únicamente para el proceso y que, durante las primeras horas de la mañana, han estado recogiendo solicitudes de regularización.

Estas son algunas de las oficinas acreditadas por el Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones para entregar, con cita previa, las solicitudes de regularización, pese a que a inicio de la jornada, no se ha registrado afluencia de personas extranjeras ni colas en el exterior.

En las primeras 24 horas del proceso de regularización que se inició el jueves 16 de abril, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones registró 13.500 solicitudes telemáticas, y formalizó y aceptó 19.633 citas previas para la atención presencial, que ha comenzado este lunes 20 de abril.

Las citas presenciales se atienden en más de 370 oficinas de Correos, en más de 60 oficinas de la Seguridad Social y en cinco oficinas de Extranjería ubicadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han insistido en que no se atenderá sin cita previa y en que se han habilitado horarios específicos para no interceder con el resto de trámites, que se seguirán llevando con normalidad en dichas oficinas.

Las solicitudes se pueden presentar de lunes a viernes en las oficinas de la Seguridad Social de 16,00 a 19,00 horas; en Correos, de 8,30 a 17,30 horas; y en las oficinas de extranjería de 16,00 a 19,00 horas.