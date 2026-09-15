El PSOE confirma que votará mañana en contra de las enmiendas introducidas por el Senado en la reforma de dependencia

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha avanzado que su grupo votará este miércoles en contra de todas las enmiendas introducidas en la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia a su paso por el Senado, 45 de ellas presentadas por el Partido Popular, entre las cuales plantea eliminar de la ley de educación (LOMLOE) la prevalencia de la educación inclusiva frente a la educación especial.

"El Partido Popular no ha respetado en el Senado los acuerdos a los que se llegó aquí en el Congreso, donde el Partido Popular se abstuvo. Ha incluido incluso enmiendas en las que está en contra el propio CERMI. Muchas de ellas tienen que ver con la educación inclusiva y por eso vamos a votar en contra de todas estas enmiendas que vienen del Senado", ha anunciado López, este martes, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

López ha defendido que la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad que regresa este miércoles al Congreso para que la Cámara baja ratifique o no las enmiendas introducidas en el Senado, "modifica y amplía derechos" para "mejorar y aumentar la dignidad, la autonomía" de las personas con discapacidad y dependencia.

También ha destacado que hacen "una apuesta por dotar de mayor financiación al sistema de atención a la dependencia, permitiendo con esa mayor financiación a las comunidades autónomas, robustecer sus servicios, ampliar la cartera de prestaciones y reducir las listas de espera" que, según ha afirmado, "hoy son verdaderamente insoportables".