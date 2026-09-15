5.482 migrantes de Ceuta han vuelto a Marruecos, 307 han sido expulsados y fija en 1.822 los expedientes, según Torres

1117114.1.260.149.20260915134841 (I-D) La ministra de Ciencia, Diana Morant; el ministro de Transportes, Óscar Puente; la ministra de Inclusión y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática; Ángel Víctor Torres - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha fijado en 5.482 los migrantes que han vuelto de Ceuta desde el 10 de agosto, tras la entrada masiva de julio, a Marruecos, en 307 los que han sido expulsados y en 1.822 los expedientes de adultos iniciados por parte de las autoridades.

Así lo ha puesto de manifiesto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha detallado que los expedientes de los triajes iniciados son de 1.822, lo que, a su juicio, "ha evidenciado que se ha acentuado de una manera muy relevante ese trabajo".

En cuanto a los retornos voluntarios de los migrantes que entraron de forma irregular el 30 y 31 de julio a Ceuta, desde el 10 de agosto Torres ha señalado que han vuelto a Marruecos 5.482 personas. También ha añadido que se han producido 307 expulsiones y que cerca de 100 personas han renunciado al Derecho Internacional.

LA "MAYORÍA" NO VAN A TENER DERECHO A PROTECCIÓN

"Quiero ser absolutamente claro, la mayoría de las personas que están en Ceuta no van a tener Derecho Internacional, hablo de los mayores de edad y por tanto, si no tienen Derecho Internacional, todos van a ser devueltos y por tanto no podemos darle expectativas a quien no las tiene", ha subrayado el ministro.

De la misma forma, Torres ha detallado que hay 4.160 migrantes que se encuentran actualmente en plazas temporales, donde están siendo atendidos y también sometidos a las labores de triaje y filiación.

Por otro lado, ha indicado que el Ministerio de Igualdad trabaja en ubicar "en lugares más dignos" a 300 mujeres, una operativa que tendrá lugar, según el ministro, "en los próximos días" y "de manera inmediata".

Igualmente, Torres se ha comprometido "a habilitar todos los espacios que sean precisos" para, "cuanto antes", devolver a quienes "no tienen derecho" a estar en España y poder alcanzar la normalidad de la ciudad de Ceuta. "Y lo que les pedimos es que en este cometido todos rimemos en el mismo sentido, que nos dejen trabajar, caminar, en que la situación se normalice cuanto antes", ha apuntado.

Además, ha avanzado que, "en los próximos días", se realizarán nuevos desplazamientos para poder filiar a las personas que están en las calles en Ceuta.