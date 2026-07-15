Redondo apela al espíritu del "pueblo unido" con la Roja para erradicar la violencia machista

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la inauguración del curso ‘Violencia digital contra las mujeres’, en el Hotel Victoria, a 15 de julio de 2026, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 15 (EUROPA PRESS)

La ministra de Igualdad, Ana Redondo ha apelado este miércoles a la imagen de "pueblo unido" en torno a los éxitos de la selección española para reclamar que la lucha contra la violencia de género sea tratada como un "objetivo de interés general".

Durante su intervención en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en San Lorenzo de El Escorial , la ministra ha comparado la ilusión colectiva generada por el éxito deportivo --citando la victoria ante Francia-- con la necesidad de caminar "todos hacia un objetivo" para avanzar "más rápido" en la erradicación del machismo.

"Ahí había todo un país, toda una ciudadanía, todo un pueblo unido para impulsar a nuestro equipo hasta la victoria. Y eso tenemos que ser capaces de mantenerlo también en cuanto a los grandes objetivos de interés", ha subrayado.

En este sentido, Redondo ha puesto en valor el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado en febrero de 2025 con un "amplio consenso" de todas las fuerzas políticas a excepción de la extrema derecha. Este acuerdo incluye 461 medidas que, según la ministra, demuestran que la política española no ha perdido la noción de interés general frente a quienes optan por "negar la realidad".

Dentro del Pacto de Estado, la ministra ha recordado que las nuevas medidas incluyen tres nuevas violencias: la vicaria, la digital y la económica. En cuanto a la primera, cuya ley llegó este martes al Consejo de Ministros, Redondo confía en que pueda salir adelante en esta legislatura.

LA VIOLENCIA DIGITAL, "MUCHO MÁS PELIGROSA"

De la misma manera, durante su discurso, ha explicado que la violencia digital "no es una violencia de segunda" y ha advertido de que es "mucho más peligrosa" por su dimensión global y por ser una violencia constante de "365 días 24 horas".

Como ejemplo, ha citado el acoso sistemático que sufren mujeres públicas y periodistas, generándoles "miedo de llegar a casa" al ser víctimas de un "hostigamiento" en el que se conocen sus rutinas y horarios.

Del mismo modo, ha compartido una anécdota con un grupo de jóvenes sobre el impacto de la pornografía en sus vidas. Según Redondo, afirmaban que "ya no concebían el sexo sin violencia" y normalizaban conductas de dominación y agresividad en sus relaciones afectivo-sexuales. "Incluso llegaban a decir, uno de ellos, 'yo no me excito si no agarro a mi pareja del pelo'. Exactamente reproduciendo las escenas de la pornografía online", ha relatado la ministra.

En este sentido, ha avisado de una "distorsión en la evolución personal" de los menores, señalando que el 30% de los menores de 30 años ya son "adictos" a estos contenidos en la red, recordando uno de los datos del estudio 'Juventud y pornografía en la era digital: consumo, percepción y efectos', elaborado por Centro Reina Sofía de Fad Juventud y publicado en 2023.

"VACÍO" EN FORMACIÓN AFECTIVO-SEXUAL EN COLEGIOS

Al respecto, ha lamentado que España perdiera "una gran oportunidad" hace unos años de incorporar la asignatura de Educación y ha afirmado que existe un "vacío" en cuanto a la formación afectivo-sexual en los colegios.

Finalmente, la ministra ha reafirmado el compromiso abolicionista del Gobierno, calificando la prostitución como la "nueva esclavitud del siglo XXI". Así, ha alertado sobre la existencia de plataformas digitales que captan a mujeres jóvenes para el negocio de la pornografía online como paso previo a la prostitución analógica. "No podemos considerar los cuerpos de las mujeres como una mercancía que se puede comprar y vender al mejor postor", ha concluido.