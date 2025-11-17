Redondo exige la rectificación o dimisión del alcalde de Alpedrete (Madrid) tras justificar el último asesinato machista

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, a 5 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha exigido este lunes la rectificación o dimisión del alcalde de Alpedrete (Madrid) tras justificar el último asesinato machista.

"Las declaraciones del alcalde de Alpedrete son intolerables. Los negacionistas maquillan la realidad para negar la evidencia del maltrato y la violencia machista. El negacionismo mata. Exijo una rectificación inmediata o su dimisión. Nos queremos vivas", ha asegurado la ministra en un mensaje en la red social X.

Así lo ha puesto de manifiesto después de que el alcalde de la localidad madrileña de Alpedrete, Juan Fernández, asegurara en declaraciones a 'Telemadrid', recogidas por Europa Press, que el presunto agresor "quería mucho a su mujer".

Para Fernández, "ha fallado el sistema" porque no ha sido capaz de detectar la enfermedad psicológica del varón, que al final "no ha soportado la presión y le ha llevado a cometer este acto".

Igualmente, ha indicado que el presunto autor había estado "mucho tiempo de baja" y había solicitado una incapacidad por su situación psicológica. Finalmente, el no recibir resultado favorable por parte de la Administración, le habría llevado a cometer el presunto asesinato de su esposa.

"No ha sido por odio", ha señalado el primer edil de Alpedrete, que ha subrayado que entre la pareja no había denuncias previas por malos tratos y ha incidido también en el "cariño" que los hijos afirman profesar por sus padres.

El Ministerio de Igualdad ha elevado este lunes a 38 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2025 y a 1.333 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras confirmar dos casos, uno en Barcelona y otro en Madrid.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, la víctima de Madrid es una mujer de 60 años, asesinada presuntamente por su cónyuge el sábado 15 de noviembre. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.