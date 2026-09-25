Rego califica de "alivio" el archivo de la causa a Juana Rivas pero señala que "no borra la injusticia" sufrida

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, en el Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid, a 24 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha calificado de "alivio" el archivo de la causa a Juana Rivas pero ha señalado que "no borra la injusticia" sufrida.

"Todo mi cariño, Juana. El archivo de esta causa es un alivio, pero no borra la injusticia que habéis sufrido y seguís sufriendo. Por eso vamos a seguir trabajando para aprobar la ley de violencia vicaria y mejorar la LOPIVI. Seguimos a vuestro lado", ha asegurado la ministra en sus redes sociales.

Así lo ha puesto de manifiesto después de que el juzgado haya acordado el archivo de la segunda causa que se abrió contra Juana Rivas en 2025 por un presunto delito de sustracción de menores, a raíz de una denuncia de su expareja después de que su hijo pequeño no regresara con él a Italia tras pasar las vacaciones de Navidad con la madre en Maracena (Granada).

La resolución de la titular de la plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada se produce en la línea de lo expresado por la Fiscalía, que solicitó el archivo al considerar que las diligencias practicadas no aportaban elementos suficientes para formular acusación contra Rivas.

La resolución destaca que su actuación se desarrolló a través de los cauces legales y judiciales disponibles, recurriendo las decisiones que consideraba perjudiciales para su hijo y solicitando judicialmente su suspensión.