Rego reclama un 'Me too' en todas las organizaciones políticas: "Es repugnante todo lo que estamos viendo"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, comparece ante la Comisión de Juventud e Infancia, en el Congreso de los Diputados, a 10 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha reclamado un 'Me too' en todas las organizaciones políticas y ha dicho que es "repugnante" la situación que se está viviendo en la actualidad en relación a las denuncias de abusos y conductas machistas en diferentes ámbitos políticos.

"Es repugnante todo lo que estamos viendo. Puteros, acosadores. Fachirulos que niegan la violencia contra las mujeres, pero la usan cuando les conviene. Necesitamos un #Metoo en todas las organizaciones políticas. El feminismo es el único camino", ha asegurado Rego en un mensaje en sus redes sociales.

Las palabras de la ministra se producen en un contexto de creciente presión social y mediática por la gestión interna de casos de acoso y violencia dentro de partidos e instituciones.