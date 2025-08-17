Residencias de ancianos en España: ¿están preparadas para responder a la ola de incendios?

Un bombero trata de apagar el fuego, a 12 de agosto de 2025, en Abejera, Zamora, Castilla y León (España). - Emilio Fraile - Europa Press

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las residencias de mayores están "concienciadas" en materia de incendios y cuentan con evacuaciones preventivas y protocolos de coordinación.

En este sentido, el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández, ha señalado en declaraciones a Europa Press que las residencias están "muy concienciadas y preocupadas" en materia de incendios.

Así lo ha puesto de manifiesto al ser preguntado por los fuegos que están teniendo lugar en los últimos días en toda España, con miles de vecinos desalojados de sus casas y municipios confinados como consecuencia de la proximidad del humo.

Igualmente, Fernández ha asegurado que las residencias cuentan con todas las medidas de protección contra incendios y ha añadido que también se hacen simulacros de evacuación anualmente "para tener al personal entrenado".

Por su parte, el responsable del área de Mayores de Mensajeros de la Paz, Jesús Cubero, ha expuesto en declaraciones a Europa Press que actualmente "en todas las residencias" existen protocolos para "diversas situaciones". "Yo creo que a raíz del covid aprendimos que teníamos que anticiparnos a las situaciones que pudieran venir. Y una de las situaciones que estamos viviendo es ante posibles desalojos de residencias, también por fuegos, por inundaciones o por situaciones parecidas", ha apuntado.

En este sentido, Cubero ha detallado que en los últimos días han tenido que proceder al desalojo de una residencia en Alija del Infantado (León), como consecuencia del incendio declarado en la zona.

"Lo que se ha hecho ha sido poner en marcha el protocolo que estaba establecido, coordinarlo con los servicios sociales de la Junta de Castilla y León, en este caso, y de forma conjunta con ellos, derivar a las personas mayores a las residencias. Parte de ellos han ido a otra residencia nuestra, que teníamos en La Bañeza, y algunos de ellos se han repartido en otros centros, porque ya allí no cabían más", ha apuntado. Si bien, ha añadido que se trata de un "protocolo habitual", existente en todos los grupos grandes de residencias.

Cubero también ha explicado que los traslados desde las residencias no se pueden hacer en "vehículos normales", ya que, en la mayoría de los casos, hay que hacerlos con ambulancias, con una "mayor anticipación y coordinación". "Hay que solicitar traslados a través de ambulancias, de uci, anticiparnos a la medicación que van a necesitar para el tiempo que van a estar fuera, necesidad de servicios de oxígeno que muchos de ellos se tienen. Tienes que contemplar un montón de ítems, no solo el traslado, sino todo el soporte que requieren los profesionales que tienen que atenderlos", ha precisado.

En esta misma línea, la directora de la residencia de Mensajeros de la Pan en La Bañeza (León), Tomi Gorgojo, ha señalado en declaraciones a Europa Press que el martes por la tarde vieron cómo el humo llegaba al centro, por lo que tomaron medidas de precaución, como el cierre de ventanas. Además, ha añadido que permanecieron "en alerta" por si les llamaban en algún momento para evacuar.

CRUZ ROJA ATIENDE A MAYORES AFECTADOS POR LOS INCENDIOS

Por parte de Cruz Roja, hasta el 14 de agosto, había atendido en los albergues en Astorga y La Bañeza (León) a entre 1.500 y 2.000 personas afectadas por los incendios. En estas zonas habían asistido a la población afectada más de 50 voluntarios.

Mientras, el director de Castilla y León de Socorros y Emergencias, de Cruz Roja, Ángel García, ha explicado en declaraciones a Europa Press que la población que se ha quedado en los albergues de la ONG es "bastante mayor", con necesidades concretas, por lo que ha supuesto un "reto" para la organización.

De hecho, García ha detallado que muchas de las personas atendidas tienen una pauta de medicación y que algunas no son "conscientes" de las pastillas que tiene que tomarse. "Para ello, nosotros también hemos orientado un equipo que está en contacto con el centro de salud, que es el centro de salud que vuelve a ejecutar la medicación que tienen que tomar, y así gestionamos con la farmacia cuáles son los medicamentos, si se les vuelve a preparar y si se les entrega a ellos", ha indicado.

Asimismo, García ha expuesto que Cruz Roja se encarga en este tipo de albergues de que las personas que se encuentran en estos espacios estén en contacto con los familiares. Además, ha añadido que los afectados llegan "preocupados", preguntándose cuando van a poder volver a sus casas y qué es lo que se van a encontrar.