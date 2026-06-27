RTVE lanzará el Telediario en lenguaje fácil y un canal "entero" para personas sordociegas

El presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española, José Pablo López Sánchez, comparece de manera periódica ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, en el Senado, a 25 de junio de 2026, en Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

RTVE lanzará el Telediario en lenguaje fácil adaptado para personas con discapacidad cognitiva y un canal "entero" para personas sordociegas, medidas que "impactan en sectores que, muchas veces, no tienen absolutamente ningún foco en los medios de comunicación".

Así lo avanzó el presidente de RTVE, José Pablo López, durante su última comparecencia periódica ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control parlamentario de RTVE y sus sociedades, celebrada en el Senado.

En este foro, el máximo responsable de la Corporación pública adelantó que, de la mano de la ONCE, RTVE está ya en la fase final para que "las personas sordociegas tengan acceso total a los contenidos". "Seremos la primera televisión --que yo tenga localizada dentro del planeta-- en poner un canal entero a disposición de este colectivo", señalaba.

Según el presidente, el canal 'RTVE para todos' arrancará, previsiblemente, en torno al mes de noviembre, cuando se ponga en marcha el nuevo Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre (TDT).

En segundo lugar, llegará el Telediario en lenguaje fácil. Junto al Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, se lanzará un informativo adaptado para personas con discapacidad cognitiva. "Mediante la simplificación del lenguaje, del apoyo visual, conceptos complejos se van a entender de una forma más llana y atractiva", detallaba.

Por otro lado la Corporación está cerrando un convenio estratégico con la Confederación Estatal de Personas Sordas para que sean los propios usuarios los que participen en la evaluación de las medidas de accesibilidad que está desarrollando.

"Estamos hablando, prácticamente, de 30.000 personas en España que son sordociegos o miles de personas que tienen una discapacidad cognitiva y que tienen el mismo derecho a enterarse de lo que pasa en su país que cualquier otra persona", defendía José Pablo López.

"MOTOR" DE LA ACCESIBILIDAD AUDIOVISUAL

A su juicio, RTVE es "el motor de la accesibilidad audiovisual" en España, que, por su parte, es "un referente a nivel mundial, gracias a todo el trabajo que se hace por parte de RTVE. "Frente al 90% que nos exige la ley, los canales de RTVE están ya en un 99% de programación subtitulada", destacaba.

El análisis del subtitulado en 2025 de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), recogido por Europa Press, refleja que el volumen de programación subtitulada ascendió a 42.346 horas anuales, situándose el porcentaje medio de programación subtitulada en el 99,3%.

José Pablo López también pone en valor "el dato cualitativo". "Hemos sacado la accesibilidad de las madrugadas y, en este momento, los contenidos accesibles están en el 'prime time', en los grandes informativos, y, obviamente, en los eventos que sigue todo el mundo", destacaba, citando los plenos del Congreso u otros eventos de carácter internacional.