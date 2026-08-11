Igualdad pide a la Fiscalía investigar a Figaredo (Vox) por delito de odio tras llamar a "cazar" a migrantes

El secretario general de Vox, José María Figaredo, durante la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de los Diputados, a 23 de julio de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad, a través de la dirección general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, ha remitido un oficio a la Fiscalía para que investigue las declaraciones realizadas en varias entrevistas por el secretario general del grupo parlamentario Vox en el Congreso, José María Figaredo, tras llamar a "cazar" a migrantes.

En este sentido, Igualdad ha explicado que, en sus afirmaciones, Figaredo ha hecho varios llamamientos a la "caza y pesca" de los migrantes, y ha insistido en calificar como "invasión" esa llegada. Ante esta situación, ha solicitado al Ministerio Fiscal que estudie si esas declaraciones podrían ser constitutivas de un delito de odio, previsto en el artículo 510 del Código Penal.

Además, ha trasladado la información a la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación para que, en el ámbito de sus competencias, pueda actuar ante estas declaraciones. Precisamente, esta figura tiene como objetivo velar por las víctimas de discriminación ofreciendo asistencia, orientación e incluso pudiendo emprender acciones judiciales, si fuese necesario.

Para Igualdad, las manifestaciones de Figaredo revisten una "especial gravedad", en la medida en que "no se limitan a manifestar una posición crítica respecto de la inmigración o a cuestionar, en su caso, las políticas migratorias o la actuación concreta del Gobierno ante lo acontecido en Ceuta".

Por el contrario, el Ministerio ha defendido que Figaredo emplea el recurso constante a términos como "invasión", "caza" o "pesca" y sus declaraciones tienen "el objetivo claro y directo de deshumanizar a las personas migrantes, equiparando a seres humanos con presas susceptibles de ser perseguidas y capturadas".

Asimismo, ha indicado que con la expresión "hay que cazarlos uno a uno" se realiza "un llamamiento a la acción, lo que puede interpretarse como una apelación a la persecución y a la violencia física contra las personas migrantes llegadas a Ceuta".

Figaredo utilizó estas expresiones en varias entrevistas en medios de comunicación, "lo que amplía además su potencial para lograr el objetivo de deshumanización y de generación de un clima de hostilidad hacia los migrantes, incitando claramente al odio o a la violencia".

REDONDO: "DISCURSO PELIGROSO"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que se trata de "un discurso peligroso, que incita al odio y que viene a completar el ataque de Vox a cualquier colectivo vulnerable". "Las líneas rojas han dejado de existir y la ultraderecha está lanzando mensajes de odio que no pueden quedar impunes. Están llamando a la violencia y a la confrontación civil", ha agregado.

Por su parte, la directora para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, Beatriz Carrillo, ha señalado que "la libertad de expresión no puede convertirse en una coartada para normalizar el racismo o discursos que pueden incitar al odio o a la violencia". También ha recalcado que, cuando desde una tribuna pública se cruza esa línea, las instituciones democráticas no podemos mirar hacia otro lado".