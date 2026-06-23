Sánchez anuncia 2.218 millones de euros extra para dependencia, "la mayor inversión de la historia democrática"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una fotografía de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno aprobará este martes en Consejo de Ministros un Real Decreto Ley con "la mayor inversión en dependencia de la historia de la democracia" que asciende a un total de 2.218 millones de euros extra, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Hoy el Consejo de Ministros y Ministras, que vamos a celebrar en escasos minutos, va a aprobar un real decreto ley con la mayor inversión en dependencia de nuestra historia democrática. Estamos hablando en concreto de 2.218 millones de euros extra para cuidar más y mejor a quienes más lo necesitan", ha avanzado Sánchez, este martes, en un encuentro sobre políticas de apoyo a la discapacidad y la dependencia, en la sede del IMSERSO.

Según ha precisado, esta inversión "casi multiplica por cinco" la financiación estatal desde su llegada al Ejecutivo y "va a permitir cumplir con uno de los grandes compromisos de esta legislatura": que "la Administración General del Estado financie el 50% del sistema de dependencia elevando su aportación hasta superar los 7.200 millones de euros en el año 2027".