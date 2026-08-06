El Gobierno transfiere casi 6,5 millones de euros a Ceuta para "reforzar" la atención a migrantes

Varias personas hacen cola en un punto de atención humanitaria, a 5 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Varias personas y agentes sociales, se han reunido en sedes y casas donde reparten comida, ropa y otros productos y dejan ducharse a las personas mig - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha realizado una transferencia de crédito extraordinario de casi 6,5 millones de euros a Ceuta.

Según han informado fuentes del departamento que dirige Elma Saiz, con esta partida se busca "reforzar" todos los mecanismos de ayuda y acogida disponibles y "garantizar la atención sociosanitaria" de los migrantes que se encuentran tanto en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y en sus aledaños, con "especial prioridad para quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad".

Asimismo, el Ministerio ha subrayado que las medidas que se están llevando a cabo para reforzar la red de acogida han permitido ampliar en 72 plazas el CETI de Ceuta, una ampliación que "se ha hecho efectiva gracias a la colaboración del Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa, que ha trasladado material disponible desde el Centro de Acogida Las Raíces de Tenerife".

El Ministerio también ha destacado que ha concertado con Cruz Roja la atención sociosanitaria de los migrantes que permanecen en la playa y en los alrededores del CETI, distribuyendo kits de alimentación.

La ministra Elma Saiz participa este jueves de forma telemática en un encuentro de coordinación del dispositivo de atención humanitaria en la Delegación del Gobierno de Ceuta, junto a la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela.

Inclusión ha asegurado que sigue "muy de cerca" la situación en Ceuta y que se ha mantenido "desde el primer momento en permanente contacto y coordinación" con el Gobierno de la Ciudad Autónoma, con la Delegación del Gobierno en Ceuta, el Ministerio del Interior y con el resto de las administraciones implicadas, para "dar una respuesta humanitaria adecuada, coordinada y eficaz ante esta situación extraordinaria".