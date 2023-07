Sánchez garantiza que habrá Ministerio de Igualdad, pero no "monopolizará algo de todos": "Hablaré con Yolanda Díaz"

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Ejecutivo y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha garantizado que mantendrá el Ministerio de Igualdad aunque ha evitado confirmar si reclamará para su partido la gestión de estas competencias en caso de formar de nuevo un gobierno de coalición.

"Mi compromiso es que va a continuar habiendo un Ministerio de Igualdad, tendré que hablar lógicamente con el partido de Yolanda Díaz, pero lo que puedo garantizar es que las políticas feministas serán transversales en toda la acción de mi gobierno", ha explicado Sánchez en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.

Sobre la posibilidad de que el PSOE reclame, en un futuro gobierno de coalición, las competencias de Igualdad tras los desencuentros con el Ministerio que dirige Irene Montero, Pedro Sánchez ha asegurado no pretender "monopolizar algo que es de todas y de todos".

"El feminismo es un movimiento social transformador que lideran las mujeres y la mayoría de los hombres y cuando tuve la ocasión de gobernar en solitario situé igualdad al frente de una vicepresidencia y después hemos tenido un Ministerio de Igualdad en manos de Unidas Podemos, pero estas políticas han impregnado toda la acción de gobierno", ha indicado el presidente.

Y como ejemplo ha mencionado alguna de las acciones del Gobierno de las que se han beneficiado mayoritariamente las mujeres como subir el salario mínimo o elevar los permisos de paternidad y maternidad a 16 semanas, sobre lo que ha aludido su compromiso de subirlo hasta las 20 semanas.

Respecto a la ley del 'solo sí es sí', ha recordado de nuevo haber "asumido la responsabilidad y rectificado el error" que ha provocado la rebaja de penas a más de un millar de agresores sexuales mientras que sobre si le hubiera gustado que Irene Montero se disculpase por la aprobación de la norma, Sánchez ha extendido sus disculpas al resto del Ejecutivo.

"He pedido disculpas como presidente del Gobierno y, por tanto, asumo que el Gobierno en su conjunto ha asumido esas disculpas también porque soy el presidente", ha reiterado el candidato del PSOE.

BANCOS ARCOIRIS EN GALAPAGAR

El presidente el Gobierno también se ha referido a decisión del Ayuntamiento de Galapagar (Comunidad de Madrid), gobernado por la coalición PP-Vox, de retirar los bancos pintados con la bandera arcoiris del movimiento LGTBI y sustituirlos por unos verdes.

"Me parece particularmente doloroso que el Partido Popular y Vox, en lo primero que se hayan puesto de acuerdo, es en un intercambio impúdico de derechos por votos y de principios por sillones, y además de derechos y libertades que no son los suyos", ha indicado el candidato del PSOE, que se ha mostrado convencido de que "el próximo 23 de julio no se van a dejar arrebatar estos derechos y estas libertades que ha costado mucho lograr".

Al ser preguntado si por parte del Gobierno central se puede adoptar alguna medida para evitar este tipo de acciones, Sánchez ha explicado que las competencias en materia de mobiliario urbano son de los ayuntamientos.

"El nuestro es un país descentralizado en el que los ayuntamientos y las comunidades autónomas tienen competencias", ha argumentado el dirigente socialista quien, sin embargo, considera que este tipo de acciones deben llevar a una reflexión ciudadana. "No podemos permitir que haya ni un milímetro de retroceso en elementos, en derechos y en libertades que considerábamos que estaban ya consolidadas", ha indicado.

"Cuando un ayuntamiento dice 'te puedes concentrar en repulsa a un acto de violencia, pero no de violencia machista', se está haciendo algo más que retirar una bandera. Se está generando un espacio de inseguridad a un colectivo, por ejemplo, el LGTBI", ha concluido el presidente del Gobierno.