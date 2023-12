El sector de la discapacidad lamenta que 2023, marcado por el artículo 49, deje "cuestiones pendientes"

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha señalado que este 2023 ha sido un "ejercicio desigual" marcado por "cuestiones pendientes" en materia de discapacidad, como la Ley de Propiedad Horizontal, aunque concluye que la propuesta de reforma del artículo 49 de la Constitución, que elimina el término 'disminuidos', tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PP para presentar un texto consensuado.

En declaraciones a Europa Press, ha recordado que este año se aprobó la primera Ley por el derecho a la vivienda, pero que "ignoró completamente la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para garantizar las obras de accesibilidad en los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal". "Este asunto, como tantos queda pendiente, colmando la paciencia de un sector social que sigue sufriendo carencias estructurales en términos de derechos e inclusión", ha denunciado.

En este sentido, ha indicado que el 2023 no ha sido "todo lo pleno en logros" como hubieran deseado, debido a que "las instituciones (Gobierno y parlamento) han estado en funciones o disueltas o no plenamente activas varios meses", aunque ha apuntado que, al ser el término de la Legislatura, distintas iniciativas con comienzo en años anteriores finalmente si se vieron materializadas.

Asimismo, ha precisado que el adelanto electoral "dio al traste" con la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, para eliminar el término "disminuido", una cuestión que ha lamentado que vienen arrastrando "demasiado tiempo". "En la primavera los dos partidos políticos con más representación parlamentaria alcanzaron un acuerdo, avalado por el CERMI, que se malogró por la disolución anticipada. In extremis, la reforma constitucional se vio truncada", ha afirmado.

Precisamente, tras el acuerdo alcanzado el pasado 22 de diciembre por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, los Grupos Parlamentarios Socialista y Popular en el Congreso han registrado este 29 de diciembre la Proposición de Reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término 'disminuidos' y actualizar la protección de los derechos de las personas con discapacidad, solicitando su tramitación por el procedimiento de urgencia y lectura única.

Asimismo, el acuerdo entre el PSOE y el PP incluye un calendario de tramitación de la citada proposición de reforma constitucional con el objetivo de que sea aprobada definitivamente en enero de 2024.

Por otro lado, en el ámbito de la inclusión laboral, CERMI ha hecho alusión a la adopción del Libro Blanco de Empleo y Discapacidad, que "puede considerarse un paso en la buena dirección, al sentar las bases del nuevo modelo legal de empleo para personas con discapacidad que necesita este país, que mire a la próxima década".

Igualmente, ha asegurado que 2023 ha sido un año "con fuerte acento europeo", al ostentar España la presidencia de turno del Consejo Europeo, y que el fruto "más relevante" de este semestre, en la dimensión social y de discapacidad, ha sido la Propuesta de Directiva Europea de tarjeta europea de discapacidad, que se está tramitando actualmente en el Parlamento Europeo.

"Con esta regulación, en la que España y su movimiento asociativo representado por el CERMI, han tenido un papel crucial, los reconocimientos de cada país de la situación de discapacidad podrán homologarse lo que favorecerá la movilidad con continuidad de apoyos de las personas con discapacidad", ha indicado, para añadir que "este logro está llamado a perdurar y es una gran contribución a la Europa social", ha destacado.

SOBRECOSTES "DISPARADOS"

Por su parte, el director de Plena Inclusión, Enrique Galván, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que este 2023 ha estado marcado "por las dificultades de los elevados costes de vida que impacta de forma muy especial a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias". En esta línea, ha señalado que los sobrecostes de las familias que en años pasados estaban en la horquilla de 26.000 a 46.000 euros "se han disparado a niveles nunca conocidos", con un ascenso del 20%.

También ha agregado que la "infrafinanciación histórica del sector" y la "elevación de los precios", ha generado una crisis de sostenibilidad ante "el efecto sándwich" en las organizaciones, una realidad que, a su juicio, "precisa de un plan de dignificación y fortalecimiento".

Además, ha precisado que el plan de choque de dependencia del Gobierno "todavía no logra reflotar la situación de precariedad del sector" y ha destacado que "se precisan más apoyos para la toma de decisiones de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en consonancia con la reforma legal civil y procesal".

Asimismo, ha señalado que "se echa en falta" el plan de educación inclusiva que incorpora la Ley de Educación, así como que se espera que la Ley de Familias "de un espaldarazo a la atención temprana que elimine listas de espera y amplíe servicios".

"LLEGAR A MÁS PERSONAS Y MEJOR"

En declaraciones a Europa Press, el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, ha destacado que este 2023 han trabajado "duro" y que cierran el año con "buenas noticias" sobre la evolución de todas las áreas del grupo.

"Cerramos 2023 con buenas noticias sobre la evolución de todas las áreas del Grupo Social ONCE (ONCE, Fundación ONCE e Ilunion) que han logrado objetivos económicos y sociales incluso por encima de lo esperado. Ello ha favorecido, sobre todo, a muchas más personas, y nos sirve de acicate y trampolín para acometer el 2024 con más fuerza y con un objetivo rotundo: llegar más y mejor a más y más personas cada día, sobre todo a quienes tienen realidades más difíciles. Es lo que hemos hecho los últimos 85 años, recién cumplidos el pasado 13 de diciembre; es lo que queremos hacer; y es lo que la sociedad espera de nosotros. Más trabajo, más inclusión, más cerca, más cariño, más cuidados, más personas", ha manifestado.

Sobre la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, ha añadido que la discapacidad "podría ser un punto de encuentro para la sociedad, para la política, para rebajar tensiones y para pensar en mirar hacia adelante, para poner el foco en las personas". Sin embargo, ha indicado que espera que no se les utilice "como pretexto para otras intenciones".