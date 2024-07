El Senado devolverá al Congreso el proyecto de Ley de Paridad modificado por el PP con el voto en contra del PSOE

Más Madrid recuerda que el texto de la Cámara Alta ha contado ya con el voto en contra de "todos" menos el PP



MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Senado devolverá al Congreso de los Diputados el proyecto de la Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres después de que el Pleno de la Cámara Alta apruebe esta tarde el texto modificado tras incluir distintas enmiendas del PP, que saldrá adelante a pesar del rechazo del PSOE gracias a la mayoría absoluta de los populares.

Entre las modificaciones que ha sufrido el texto durante su tramitación en la Cámara Alta, destaca una enmienda que elimina la posibilidad de que las mujeres superen el 60% y lleguen incluso hasta el 100% de representación en los órganos de dirección, tal y como acordaron en una enmienda transaccional PSOE y Podemos durante la tramitación de la norma en el Congreso.

En el texto original del PSOE, los órganos de dirección de las empresas que cotizan, así como en el Gobierno, en la Administración Pública o en instituciones, las personas de cada sexo no podía superar el 60% ni ser menos del 40%.

En su intervención en el debate del Pleno, la senadora del PSOE María Fernández Álvarez ha avanzado que rechazarán el veto al proyecto de ley presentado por Vox y que mantienen su apoyo al texto que salió del Congreso, por lo que ha pedido al PP que "no pretenda hacer ver" que están en contra de una ley "que es justa y necesaria".

"Ya sabemos que a ustedes esto del feminismo no les va, que no les interesa en absoluto, pero siento decepcionarles una vez más porque aquí estamos de nuevo los socialistas para hablar de igualdad una vez más y para seguir trabajando por ella, y además de la mano del movimiento feminista de este país, como hemos hecho siempre a lo largo de nuestra historia", ha señalado Fernández Álvarez en referencia al PP.

Para la senadora del PSOE, la Ley de Paridad es "una ley justa que dice que se incorpora a la representación equilibrada por la que ningún sexo esté sobrerrepresentado en más de un 60%, ni infrarrepresentado en menos de un 40% en todos los niveles de toma de decisiones de la administración".

De este modo, la socialista ha recalcado que es una ley "eficiente y ambiciosa" con la que sitúan a España "en el liderazgo de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres" y ha criticado las modificaciones que ha introducido el PP durante la tramitación en el Senado a un texto que "venía consensuado por la gran mayoría de los grupos del Congreso".

"El texto que venía del Congreso no les gusta. Han eliminado del propio texto el concepto de lo que se entiende por representación paritaria, han rebajado la obligación de que haya presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de dirección de empresas y de instituciones, reduciendo, además, el número de entes que se verían afectados por esta norma; y han eliminado la obligación de los partidos políticos de configurar listas siguiendo el sistema cremallera", ha detallado la senadora del PSOE. Los socialistas ya avanzaron en el trámite en Comisión que trabajarán para que el Congreso tumbe las enmiendas del Senado y la Ley se publique en el B.O.E en la redacción que salió del Congreso.

Por el contrario, la senadora del PP Raquel González Benito, que también ha avanzado su 'no' al veto de Vox, ha asegurado que su partido está "comprometido para actuar y defender a las mujeres, comprometido para ser útil al desarrollo legislativo de los derechos fundamentales y las libertades públicas y comprometido para ser útil a la sociedad española".

"Las iniciativas que incluye la Ley de Paridad no son iniciativas socialistas, son iniciativas y medidas que se crean en Europa", ha defendido la popular, destacando que no van a contribuir en aprobar una ley "cuyo texto utilice e instrumentalice una vez más a las mujeres, como habitualmente hace el PSOE".

La senadora del PP opina que la ley que sale del Senado "sí es una verdadera ley de representación paritaria y equilibrada, con la que se rompen techos de cristal, se potencia el talento femenino y la meritocracia y se garantiza que las mujeres puedan acceder a mayores cuotas de poder en los ámbitos de decisión política".

VOX CRITICA QUE CON ESTA LEY "SE PERSIGUE UNA AUTÉNTICA MANIPULACIÓN"

En su defensa de la propuesta de veto, la senadora de Vox Paloma Gómez Enríquez ha alertado de que con el proyecto de ley "lo único que se persigue es una auténtica manipulación".

"Vemos, por desgracia, que la meritocracia no es posible. Con inteligencia, trabajo, perseverancia y esfuerzo y aplicando estas políticas no es posible, no se llega a nada en la vida, o si no que se lo digan a Koldo, que teniendo cero estudios y cero formación, pasa a ser consejero de Renfe Mercancías", ha apuntado Gómez Enríquez.

La senadora de Vox ha matizado que su formación no se opone "a que el principio de igualdad entre hombres y mujeres se garantice en todo lo ámbito, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución, pero sí la obligación de que este principio esté aderezado por medidas impuestas desde la esfera política".

Desde el Grupo Parlamentario Vasco han defendido que esta ley "trata sobre la consecución del ejercicio real y efectivo de la igualdad entre mujeres y hombres, cuando lo que propone son medidas para alcanzar el equilibrio de la presencia y la participación de las mujeres en todos los ámbitos de decisión".

En la misma línea, la senadora de ERC Sara Bailac ha lamentado que las mujeres estén "infrarrepresentadas en los espacios de poder". "No estamos, o somos demasiado pocas, en las mesas donde se toman las decisiones. Que en pleno siglo XXI esto siga sucediendo es muy preocupante", ha dicho.

Por su parte, el senador de Junts Josep Lluís Cleries i González, que también ha adelantado que su votación irá en la línea de que se mantenga el texto del Congreso y de que rechazarán la propuesta de veto de Vox porque es "es renunciar a avanzar en igualdad", ha apostado por "mejorar y hacer una sociedad totalmente paritaria".

Por el contrario, la senadora de UPN Mar Caballero ha destacado que comparte el sentido de gran parte de las enmiendas que ha introducido el PP durante la tramitación en el Senado porque, a su juicio, "mejoran muchísimo la norma y la hacen más justa y más práctica para que se pueda llevar a efecto de una manera real, sin imposiciones y sin obligaciones a los organismos".

Durante su intervención, la senadora de Más Madrid Carla Delgado ha advertido de que "decir que el dictamen fue votado por mayoría es un eufemismo de fue votado por la mayoría únicamente del Partido Popular". "Porque todos los demás grupos votamos en contra", ha puntualizado sobre el dictamen de la Ponencia.