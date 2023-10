El Senado insta al Gobierno a reducir el número de mujeres migrantes cuidadoras en situación irregular

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Senado ha aprobado este martes una moción de EAJ-PNV por la que se insta al Gobierno a "estudiar y realizar los desarrollos normativos y las modificaciones de la legislación en materia de extranjería" que permitan reducir las bolsas de mujeres migrantes trabajadoras del hogar y de cuidados en situación irregular en España.

La moción, a la que se ha añadido una enmienda del Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia (Esquerra Republicana - EH Bildu) para resolver cuanto antes los procesos administrativos de regularización de profesionales extranjeros que están pendientes de la homologación de sus titulaciones, ha sido aprobada con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios excepto Vox, que ha votado en contra. En total, ha recibido 258 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención.

"No es lo mismo quitar el polvo que cuidar de mi padre, ni siquiera requiere la misma formación, lo que pasa es que habitualmente lo hace la misma persona y quien cuida a lo que más queremos, padres, madres e hijos, en el 95% de los casos es una mujer y, de ellas, un 44% son migrantes", ha expuesto la senadora del PNV Nerea Ahedo, este martes, durante la defensa de la moción en la Cámara Alta.

Según se lee en el texto de la moción, "el 100% de las internas son mujeres migrantes que, a una situación laboral discriminatoria, tienen que añadir la vulnerabilidad extrema a la que les aboca la irregularidad administrativa". Además, lamenta que las últimas reformas en la legislación de extranjería "han vuelto a dejar en el olvido" a este colectivo porque "ni el arraigo por formación o la revisión del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura han mejorado la situación en la que se encuentran".

Desde el Partido Popular han mostrado su apoyo a la moción ya que, tal y como ha señalado la senadora María del Rocío Divar, "todos los estudios sobre esta materia arrojan siempre que más del 95% de las personas que se dedican a estas actividades laborales son mujeres". Además, ha insistido en la parte del texto que "denuncia que las últimas reformas del Gobierno han vuelto a dejar en el olvido" a estas mujeres. No obstante, ha pedido no olvidar que los empleadores en este sector "no son empresarios sino familias" y ha reclamado recuperar la bonificación del 45% para familias numerosas por contratarar personal de apoyo en el hogar.

También ha votado a favor de la iniciativa el PSOE, cuyo senador Javier Remírez ha destacado lo "mucho" que se ha "avanzado" en la legislatura pasada con el Gobierno de Pedro Sánchez, destacando, por ejemplo, la aprobación del Real Decreto-ley para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las trabajadoras al servicio del hogar, aunque se ha mostrado en desacuerdo con la crítica que la moción hace al Ejecutivo diciendo que han "dejado en el olvido" a las mujeres migrantes cuidadoras.

Por su parte, el senador de Junts Joan Baptista Bagué ha calificado de "acertada" la moción para mejorar la situación de este colectivo tan necesario en la sociedad actual pero que se tiende a "invisibilizar"; y la senadora del BNG Carmen Da Silva, ha insistido en que son "miles de mujeres en situación de explotación" por lo que ha apostado por modificar la ley de extranjería para "hacerles justicia".

Tal y como ha precisado el senador de la Agrupación Socialista Gomera Fabián Chimea, "hay 3 millones de cuidadores en ejercicio, pero solamente por desgracia, medio millón tienen una situación laboral regular"; mientras que María Mar Caballero, de UPN, ha aprovechado para denunciar que la ley de extranjería condena al colectivo a "una situación de exclusión social", empezando por las mujeres migrantes que se ven "forzadas a empleos no regularizados.

Por su parte, desde Vox, el senador Ángel Pelayo Gordillo ha puntualizado que su grupo no va a apoyar "una moción que pretende la regularización de facto por el mero ejercicio de una actividad laboral de estas personas inmigrantes ilegales que se dedican a labores de cuidado o a otras labores cualesquiera".

Mientras, desde Esquerra Republicana, el senador Josep María Reniu ha defendido una enmienda que querían introducir, para pedir la regularización de todos los trabajadores en situación administrativa irregular, la derogación de la ley de extranjería y la resolución de los procesos administrativos de regularización de profesionales extranjeros. El PNV solo ha aceptado este último punto, que se ha introducido en el texto.

Además, Juanjo Ferrer, senador del grupo parlamentario Izquierda Confederal (Más Madrid, Eivissa i Formentera Al Senat, Compromís, Agrupación Socialista Gomera y Geroa Bai) ha defendido otra enmienda con la que pretendían que se incluyera en la moción garantizar la asistencia sanitaria con independencia de la situación administrativa, promover cursos de formación y garantizar una actuación eficaz de la inspección de trabajo de la Seguridad Social para luchar contra el fraude y la competencia desleal, aunque el PNV no las ha admitido.