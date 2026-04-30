Tolón critica el "bulo" del PP de que van a cerrar los centros de educación especial: "Han pasado de 474 a 482"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, participa en un desayuno organizado por Europa Press, a 30 de abril de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha criticado el "bulo" del PP y ha insistido en que es "falso" que el Gobierno quiera cerrar los centros de educación especial. "Es falso lo que dice el Partido Popular. Que las familias estén muy tranquilas", ha recalcado durante 'Los desayunos informativos de Europa Press'.

De hecho, ha señalado que en los últimos doce años el número de este tipo de centros ha aumentado de "474 a 482". "Además, con mejor financiación", ha subrayado.

En este marco, ha explicado que el Ejecutivo quiere que la escuela sea "inclusiva" y que los niños que puedan trabajar en una escuela ordinaria lo hagan allí "con los medios económicos suficientes". De forma paralela, desea que los que necesiten ir a un centro de educación especial lo tengan y que estos centros posean "una financiación digna".

"Además, tengo una reunión pendiente con el CERMI para explicarles que no sólamente hay financiación para los centros ordinarios, donde van niños y niños que tienen dificultades y que es importante su inclusión, sino también, por supuesto, para los centros de educación especial", ha indicado.