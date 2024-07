Torres advierte que el Gobierno será "contundente" con los partidos que no apoyen el reparto de menores migrantes

El ministro pide "aclarar las circunstancias" del mal estado de centros de menores: "Tiene que haber dignidad"



MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha advertido de que el Gobierno "será contundente" con los partidos que no apoyen la reforma del Reglamento de Extranjería que permitirá el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias en otras comunidades autónomas.

"Una vez que ya tengamos esa sectorial y presentemos el texto a los partidos políticos, si hay partidos que no apoyan esta medida, indudablemente seremos contundentes contra ellos", ha explicado Torres en alusión a Junts, que ha pedido excluir a Cataluña del reparto, y a Vox que ha advertido que romperá los pactos de Gobierno en aquellas comunidades donde tiene pactos con el PP que acepten a migrantes.

"No tengo ninguna duda, porque el que no apoye esto estará condenando a Canarias y, en ese sentido, el gobierno de España expondrá todos sus argumentos con la máxima crudeza y, si finalmente, esto no sale, sería lamentable", ha argumentado de forma tajante el ministro quien considera que "sería lógico que hubiese un ataque a quienes impiden una mayoría suficiente para sacar adelante esta iniciativa".

Según Torres, la propuesta de Junts "no se va a aceptar". "Soy clarísimo también en mi afirmación, tienen que ser distribuidos en el conjunto del país, no puede haber ninguna comunidad que quede al margen, ninguna", ha indicado.

En su opinión, si la reforma del Reglamento no se aprueba la situación para Canarias "será dramática para los próximos meses y años". "Un menor que viene en patera y cayuco llegará a Canarias, llegará a Ceuta, Melilla, Andalucía, no llegará a Extremadura, no llegará a Madrid, no llegará a otros lugares del país y por eso es necesario y imprescindible que haya una justa distribución", ha reiterado.

En este sentido, ha recordado que "a comunidades con seis y siete millones de habitantes apenas llegan migrantes, mientras en Canarias, con dos millones y ocho islas, hay ya 6.000 menores y, ni es justo ni pueden hacerlo solos, por eso esta propuesta de cambio normativo".

Respecto a las críticas por el estado de los centros de acogida como el de Lanzarote, ha reconocido que "no pueden estar en centros como el que se ha visto y se tienen que aclarar las circunstancias, porque tiene que haber dignidad y, por supuesto, tampoco en campamentos junto a los muelles".

Según Torres, las acampadas junto a los muelles como el de Arguineguín (Gran Canaria) "nunca debieron darse y está claro que nunca pueden repetirse".