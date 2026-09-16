Un total de 60.111 mujeres embarazadas con dificultades solicitaron apoyo a Redmadre en 2025, un 6% menos que en 2024

Dos mujeres que han recibido apoyo de Redmadre. - REDMADRE

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 60.111 mujeres embarazadas con dificultades solicitaron apoyo a la Fundación Redmadre en 2025, un 6% menos que en 2024 (cuando fueron 63.971 mujeres), y el 85,40% de las que pensaban en abortar continuaron adelante con el embarazo ras recibir ayuda y acompañamiento, según la memoria de actividades de la fundación.

En cuanto al perfil de las mujeres atendidas en 2025, la mayoría eran de nacionalidad extranjera (79,52%), de entre 30 y 39 años (47%) y de 18 a 29 años (44,22%) y estaban desempleadas (69,98%). Además, el 62,3% tenían apoyo familiar y el 59,12%, de su pareja.

Redmadre ha detectado que cada vez son menos las mujeres españolas que piden apoyo ante un embarazo imprevisto y que el 40,88% de mujeres que afrontan un embarazo imprevisto no tiene el apoyo del padre del hijo que espera.

Además, 437 mujeres expresaron sufrir maltrato, de las cuales el 63% maltrato psicológico y el 20,82%, físico. El 16,02% fueron derivadas a recursos especializados en violencia de género.

En cuanto a las necesidades de las mujeres que solicitaron acompañamiento, destacan: orientación e información (el 100%), acompañamiento emocional (56,19%), acompañamiento en el trauma post aborto (37,6%) y apoyo en la búsqueda de empleo (24,19%). Asimismo, en lo material, el 51,83% necesitó pañales y el 28,33%, productos de alimentación.

"La evolución de Redmadre en estos 18 años, en los que hemos acompañado a 502.889 madres, muestra que los apoyos públicos a la mujer embarazada, y en especial a la que se encuentra en situación de vulnerabilidad, son insuficientes", ha afirmado la directora general de la Fundación Redmadre, Amaya Azcona. Por ello, piden a las Administraciones Públicas que hagan "un análisis profundo de la maternidad y generen medidas de apoyo realistas, concretas y eficaces".

Para realizar su labor, Redmadre contó con la ayuda de 1.093 voluntarios en toda España. La red de apoyo cuenta actualmente con 37 asociaciones Redmadre y más de 50 sedes en España.