El Tribunal de Cuentas fiscalizará este año la contratación y el control de las pulseras telemáticas para maltratadores

Archivo - Sede del Tribunal de Cuentas. - TRIBUNAL DE CUENTAS - Archivo

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas fiscalizará la contratación y el control del servicio integral de las pulseras telemáticas para maltratadores, una actuación prevista dentro del Programa de Fiscalización 2026 aprobado por órgano fiscalizador.

Según ha informado el Tribunal de Cuentas, esta fiscalización analizará el funcionamiento del sistema de control telemático y su gestión con el objetivo de comprobar el uso de los recursos públicos y el cumplimiento de la normativa aplicable.

Por ello, el Tribunal analizará también las subvenciones para la mejora del servicio de teleasistencia a víctimas de violencia machista financiadas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno correspondientes al periodo 2021-2025, según ha informado este lunes el Tribunal de Cuentas en un encuentro con periodistas.

Aunque todavía no existe fecha de publicación de los informes, fuentes del Tribunal de Cuentas han asegurado que la tendencia es "acercar la fecha de fiscalización lo máximo posible" y se prevé que los informes se hagan públicos a finales de 2026 o, como máximo, a principios de 2027.

Esta actuación se enmarca en las tres fiscalizaciones relacionadas con la igualdad y la violencia contra las mujeres incluidas en el Programa de Fiscalización 2026, que contempla un total de 118 actuaciones. Asimismo, el programa aprobado para 2026 incluye una fiscalización sobre la creación y puesta en funcionamiento de los centros de asistencia integral a víctimas de violencia sexual entre 2021 y 2025.

En esta línea, el Tribunal de Cuentas ha destacado el aumento progresivo de la fiscalización de la igualdad en España. Según datos ofrecidos por el Tribunal, en 2025, el 70,6% de los informes aprobados incorporaron algún análisis de igualdad, frente al 51% en 2022. Según informan, ese incremento se ha traducido en un mayor número de resultados, con 86 conclusiones y 21 recomendaciones vinculadas a la igualdad el año pasado, frente a las 31 conclusiones y 6 recomendaciones registradas tres años antes.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Igualdad han asegurado en declaraciones a Europa Press que actuará con "absoluta transparencia" y que colaborará en lo que necesiten desde el Tribunal de Cuentas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) alertó este año en su memoria correspondiente al 2024 de absoluciones por fallos en el Sistema Cometa, encargado del funcionamiento de las pulseras telemáticas para maltratadores.

Desde el Ministerio de Igualdad aseguraron en septiembre que las "incidencias técnicas puntuales" que se produjeron en los dispositivos fue como consecuencia de la migración de datos en el momento de cambio de adjudicatario del servicio. Además, afirmaron que "fueron solventadas".

"La memoria de la Fiscalía de 2025, que contempla esta incidencia, recoge datos de 2024 y se redacta con mucha antelación a su publicación. El problema quedó resuelto a finales de 2024 y, de hecho, en 2025 no se ha registrado ninguna incidencia", defendió el departamento que dirige Ana Redondo.

REDONDO ENCARGÓ AUDITORÍA EXTERNA E INTERNA

El Ministerio de Igualdad también recalcó en diferentes ocasiones que las víctimas siempre habían estado protegidas. Después de lo sucedido, Redondo encargó una auditoría externa y otra interna para investigar lo sucedido.

Asimismo, en el mes de noviembre, el sistema volvió a sufrir una incidencia que obligó al Ministerio de Igualdad a activar el protocolo de protección de las víctimas usuarias. "Tras evaluar todas las opciones técnicas, se ha detectado que el origen del problema se encuentra en un enrutador que distribuye a las diferentes plataformas los mensajes en función del tipo de alerta", apuntó.