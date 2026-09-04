Valladolid acogerá el II Congreso Estatal de Juventud con Discapacidad del 24 al 26 de septiembre - CERMI

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Valladolid acogerá el II Congreso Estatal de Juventud con Discapacidad, un encuentro que tendrá lugar del 24 al 26 de septiembre y reunirá a 125 jóvenes con discapacidad de entre 18 y 35 años para reforzar su participación, liderazgo y activismo social.

Bajo el lema 'El derecho a un proyecto de vida propio', el congreso está promovido y coorganizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Fundación ONCE y el CERMI Castilla y León.

Según ha informado el CERMI, el espacio pretende ser "una plataforma de escucha, intercambio y construcción colectiva desde la que la juventud con discapacidad pueda identificar barreras, compartir experiencias y formular propuestas dirigidas tanto a las políticas públicas como al propio movimiento social de la discapacidad".

En este sentido, ha avanzado que la próxima edición de Valladolid busca avanzar "desde el diagnóstico hacia la acción y situar en el centro la voz de las personas jóvenes con discapacidad, tanto en la definición de sus prioridades como en la búsqueda de respuestas que garanticen el ejercicio efectivo de sus derechos".

De este modo, el programa combinará espacios de diálogo, testimonios, talleres y actividades de creación colectiva. La educación y la formación, el acceso a un empleo digno, la vivienda, la vida independiente, las relaciones personales, el ocio, el deporte, la cultura y las oportunidades y los riesgos asociados a la tecnología y a la inteligencia artificial formarán parte de la agenda.

El encuentro prestará especial atención a las nuevas formas de participación y activismo, a la presencia de las personas jóvenes con discapacidad en los espacios de decisión y al valor de la perspectiva intergeneracional.

La parte final del congreso estará dedicada a un laboratorio de creación colectiva en el que se abordarán las barreras sociales y estructurales, la invisibilidad política, la exclusión laboral, la inclusión tecnológica, la vivienda y el activismo.