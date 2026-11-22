Plena inclusión España adapta materiales de accesibilidad cognitiva para facilitar el voto en las elecciones - PLENA INCLUSIÓN ESPAÑA

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Plena inclusión España ha adaptado nuevos materiales de accesibilidad cognitiva con el objetivo de facilitar la participación de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, así como de otras con dificultades de comprensión, en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Según ha informado la entidad, esta iniciativa busca conseguir que los colegios electorales sean espacios "más fáciles de comprender" y que toda la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto "en igualdad de condiciones".

Los materiales se han elaborado en el marco del convenio de colaboración que Plena inclusión España mantiene con el Ministerio del Interior desde 2021. De cara a los comicios del 29 de noviembre, el departamento de Logística Electoral (Área de Procesos Electorales) se encargará de imprimir y distribuir la cartelería accesible a los ayuntamientos de los 155 municipios españoles que cuentan con más de 50.000 habitantes.

La organización, que da apoyo a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias, ha actualizado el diseño y ha validado señales accesibles para los colegios electorales.

Entre las novedades destacan carteles que explican los pasos para votar dentro de las cabinas y otros relacionados con los animales de compañía. Estas señales están disponibles en castellano y en versiones bilingües en las lenguas cooficiales.

GUÍA PARA LA ORIENTACIÓN Y COMPRENSIÓN

Asimismo, Plena inclusión España también ha elaborado una guía para señalizar "correctamente" los colegios electorales. Este documento explica dónde y cómo deben colocarse los carteles para facilitar la orientación y la comprensión de los diferentes espacios y pasos de la votación.

Además, ha revisado y actualizado los manuales de mesa electoral en lectura fácil, que explican de forma sencilla las funciones y responsabilidades de las personas que forman parte de las mesas electorales. Estos manuales, preparados también en las lenguas cooficiales, estarán disponibles próximamente.

En esta línea, Plena inclusión España ha animado a los ayuntamientos de los municipios de menos de 50.000 habitantes a descargar e instalar también estas señales en sus colegios electorales. La cartelería está disponible en la web oficial de las elecciones del 29 de noviembre, donde también se ponen a disposición la guía de señalización y otros materiales accesibles para su descarga.

"Estas señales facilitan la orientación y ayudan a comprender el proceso electoral, beneficiando no solo a las personas con discapacidad intelectual, sino también a personas mayores, personas con dificultades de lectura y otras que necesitan información más clara", ha subrayado la entidad.

PROGRAMAS ELECTORALES

Por otro lado, la organización ha remitido una carta por correo electrónico a las fuerzas políticas que concurren a las elecciones para invitarlas a adaptar sus programas electorales a lectura fácil.

"Hacer los programas electorales en lectura fácil no solo beneficia a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. También facilita el acceso a la información a personas mayores, personas migrantes que están aprendiendo nuestro idioma o personas con dificultades de lectura. Pero, además, permite que cualquier ciudadano o ciudadana conozca las propuestas electorales de una forma más clara, directa y accesible", ha indicado.

Estas acciones dan continuidad a la trayectoria de colaboración de la entidad con Interior y las juntas electorales desde 2019, y se suman a la validación de señalización impulsada en 2023 por el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (CEACOG) con la participación de 58 personas con discapacidad intelectual.

Todas estas reivindicaciones se enmarcan en la campaña 'Mi Voto Cuenta', que la organización difunde en redes sociales mediante vídeos en los que activistas con discapacidad intelectual y del desarrollo reclaman en primera persona sus derechos a los distintos candidatos del 29 de noviembre.