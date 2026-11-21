Trabajadores durante una visita al centro logístico electoral, en el Polígono La Garena, a 16 de noviembre de 2026, en Alcalá de Henares, Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los principales partidos políticos llegan este miércoles al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, inmersos en plena recta final hacia las elecciones generales del 29 de noviembre, con propuestas opuestas para abordar la violencia contra las mujeres, con un abanico que va desde el control policial de las pulseras telemáticas hasta la tipificación de los delitos digitales.

Así se desprende de los programas electorales presentados por PP, PSOE, VOX, Frente Amplio y Podemos para los comicios del 29N, consultados por Europa Press. En ellos, se evidencian modelos antagónicos tanto en el diagnóstico como en las herramientas legislativas, penales y asistenciales para proteger a las víctimas d violencia machista.

En este sentido, el PP apuesta por mantener el Pacto de Estado contra la Violencia de Género -comprometiéndose a rendir cuentas anualmente de su cumplimiento- y centra sus medidas en evitar lo que denomina el "caos administrativo" en la protección de las víctimas.

Para ello, la formación de Alberto Núñez Feijóo propone garantizar la fiabilidad de los dispositivos telemáticos que vigilan las órdenes de alejamiento trasladando el sistema al Ministerio del Interior, bajo supervisión continua de las fuerzas de seguridad y conservando íntegros sus datos como prueba judicial.

Asimismo, plantea integrar los servicios asistenciales autonómicos y municipales en el sistema VioGén, dotar de más medios a las unidades especializadas de Policía Nacional y Guardia Civil y reforzar la especialización de los tribunales de violencia sobre la mujer.

BURKA Y NIQAB

El programa popular incluye también una ley integral contra la trata de seres humanos, criterios comunes y protocolos fronterizos contra la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados, la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos y la ampliación de la prisión permanente revisable para depredadores sexuales, pederastas y violadores reincidentes, además de la expulsión como regla general de los extranjeros condenados por delitos sexuales.

Por su parte, el PSOE promete una Estrategia Estatal frente a las nuevas formas de violencia machista y un paquete de nuevas leyes orgánicas. Entre ellas, destaca la integración de las violencias digitales en la Ley Integral contra la Violencia de Género -ampliando su alcance fuera del ámbito de la pareja-, la tipificación penal específica de la creación y difusión de 'deepfakes' sexuales y la imposición de órdenes de alejamiento digital y prohibición de acceso a redes sociales para los agresores.

Además, los socialistas plantean aprobar una Ley Orgánica contra la Violencia Vicaria -que incluirá protocolos para animales de compañía-, una Ley Orgánica contra la Trata y una Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional que prohíba el proxenetismo en todas sus formas.

También proponen incorporar la agravante de género en los delitos económicos, crear un registro público de deudores de pensiones alimenticias, garantizar la valoración forense del riesgo en todos los juzgados especializados e implantar una red pública de salud mental especializada en trauma complejo y violencia machista.

Mientras, Vox quiere derogar "las leyes que han criminalizado a los hombres y desprotegido a las mujeres". El partido de Santiago Abascal sostiene que la legislación vigente ha generado "despilfarro", ha propiciado la excarcelación de agresores sexuales y ha dejado desprotegidas a las mujeres maltratadas mediante el uso de "pulseras defectuosas".

VOX QUIERE NUEVAS NORMAS

En esta línea, apuesta por aprobar nuevas normas que "protejan de verdad a las mujeres víctimas de violencia, en especial a aquellas que sufran maltrato" y poner fin a lo que califica como el "fenómeno creciente de las denuncias falsas".

Así, sus recetas en este ámbito pasan por el endurecimiento penal -ampliando la prisión permanente revisable y rebajando la edad penal del menor para delitos violentos graves o agresiones sexuales- y el refuerzo de la protección policial y la deportación de los extranjeros que cometan delitos graves o pretendan imponer costumbres incompatibles con "el respeto a la dignidad de las mujeres".

Por otro lado, Frente Amplio plantea blindar por ley un mínimo del 5% del presupuesto no financiero del Estado para políticas de igualdad efectiva, elevar un 10% anual los fondos contra las violencias machistas y blindar de forma plurianual el Pacto de Estado.

Entre sus compromisos figuran sancionar en el Código Penal y el Derecho Civil las nuevas formas de violencia digital generadas con inteligencia artificial, mantener el consentimiento explícito como eje del Código Penal ('Solo sí es sí') y establecer la suspensión cautelar automática del régimen de visitas para progenitores investigados por violencia machista o vicaria, además de incluir el maltrato animal dentro de la definición legal de violencia vicaria.

También quiere dotar con 250 millones de euros la Ley Integral contra la Trata desvinculando el permiso de residencia de la denuncia policial y, a diferencia del enfoque abolicionista del PSOE, despenalizar completamente el trabajo sexual garantizando derechos laborales y de seguridad social a quienes ejercen la prostitución.

PODEMOS PROPONE UN FONDO DE MIL MILLONES

Por último, Podemos propone crear un fondo de contingencia de mil millones de euros para blindar de forma estable las políticas contra todas las formas de violencia machista.

Además, plantea ampliar la definición legal de violencia machista más allá del ámbito de la pareja para cumplir con el Convenio de Estambul, incorporando expresamente la violencia digital -incluidos los 'deepfakes' y la responsabilidad de las plataformas sobre los discursos de odio-, la violencia política, la obstétrica y la ejercida contra los animales de compañía como instrumento de violencia vicaria.

El documento de los 'morados' también incluye una prestación mensual equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) durante seis meses prorrogables para las víctimas de violencia machista y una alternativa habitacional inmediata.

Igualmente, propone un Plan de evaluación para la rendición de cuentas y mejora de los servicios estatales de atención y recuperación: 016, ATENPRO y Cometa.

Finalmente, Podemos apuesta por desterrar de los juzgados el "falso síndrome de alienación parental" para proteger a las madres protectoras, aprobar una Ley Integral contra la Trata que regularice a las mujeres en situación de vulnerabilidad extrema en contextos de prostitución y blindar constitucionalmente el derecho al aborto.