Varios niños en pijama durante el Día del Pijama de ASEAF. - ASEAF

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 90.000 alumnos de unos 600 centros educativos de toda España han acudido en pijama este viernes a clase para visibilizar la realidad de los cerca de 20.000 niños, niñas y adolescentes tutelados que viven en centros de protección en España y reivindicar su derecho a crecer en familia.

La iniciativa, titulada 'El día del pijama' e impulsada por la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF) ha alcanzado este año su mayor participación desde que comenzó a celebrarse en España en 2016, según ha informado ASEAF en un comunicado.

"Que cada vez más colegios se sumen a este día supone que cada vez más personas conozcan el acogimiento familiar e, incluso, se planteen la idea de acoger a uno de los 20.000 niños y niñas que viven en centros de acogida", ha señalado la presidenta de ASEAF, Adriana de la Osa.

La jornada ha contado también con la presencia del viceconsejero de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Pablo Gómez-Tavira, que ha querido mostrar su apoyo al fomento del acogimiento familiar.

Uno de los centros que se ha sumado a esta iniciativa es el Colegio Santo Domingo FESD de Madrid, que lleva desde su puesta en marcha participando en esta jornada. Su director, Javier Romero, ha destacado que "es una forma muy sencilla de explicarles a los niños que hay otros niños que no tienen la suerte de crecer en una familia".

La programación de esta jornada ha incluido actividades de sensibilización y un cuentacuentos para acercar a los alumnos a distintas realidades familiares y explicarles "la importancia de crecer en un entorno de protección, cariño y seguridad".

En este sentido, la presidenta de la asociación madrileña de familias de acogida (ADAMCAM), Beatriz Gómez, ha compartido con los escolares su propia experiencia como madre de acogida. "Les he contado un cuento donde les he explicado que mi hija nació del corazón y no de la barriguita para que entiendan que una familia es aquella que te protege y da mucho amor", ha señalado.