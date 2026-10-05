Acampados en Sol avalan la huelga general y piden "regeneración real": "Las elecciones me ofrecen muchas dudas"

Tiendas de camapaña durante la acampada por la Vivienda en la Puerta del Sol, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los jóvenes acampados en la Puerta del Sol de Madrid por el derecho a la vivienda han mostrado su respaldo a la huelga general -anunciada por el Sindicato de Inquilinas para noviembre- como herramienta de presión para reclamar soluciones a la crisis habitacional y han expresado sus dudas ante el adelanto electoral anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Los políticos de primera deberían echarse a un lado e iniciar un proceso constitucionalista para hacer una regeneración real. Las elecciones me ofrecen muchas dudas porque volvemos a lo mismo: elige tu propio veneno", ha asegurado Alejandro, de 29 años, que lleva dos días acampado en Sol junto a dos amigos.

Este joven ha lamentado que el actual Ejecutivo gobierna "a golpe de decreto-ley" y considera "insuficiente" que se puedan aprobar los decretos de vivienda similares a los que cayeron para que los vote la Diputación Permanente. "No creo que sea la solución", admite.

A Alejandro, Pedro Sánchez le parece un "maestro" político y cree que el presidente del Gobierno "se está jugando su última bala para revalidar legislatura". "Es una apuesta valiente", afirma antes de confesar que él apuesta por "la vía constitucionalista". "Tendría que aprobarse una nueva constitución y así se cambiaría drásticamente el país", subraya.

Otro de los jóvenes que está en Sol es Álex, de 28 años, que lleva desde el martes acampado en Sol y considera que la convocatoria electoral genera "mucha incertidumbre". "El problema de la clase política es que no nos ha propuesto soluciones en todo este tiempo", ha lamentado.

A su juicio, la movilización ciudadana ha demostrado que el poder de la gente puede generar "una presión política increíble", aunque cree que todavía no se ha luchado lo suficiente desde las instituciones por el acceso a la vivienda.

"Nadie quiere estar aquí, pero nos vemos abocados a tener que presionar de alguna manera", afirma. Además, avala la huelga general como "la herramienta más fuerte" que puede tener la sociedad.

Por su parte, Paula, de 23 años y que lleva siete días acampada, ha llamado a la unidad de la izquierda ante el adelanto electoral para evitar una victoria de la derecha. "Tenemos que demostrar todo lo que estamos luchando estos días", ha afirmado.

La joven confiesa que tiene "miedo" porque, según afirma, hay menores de alrededor de 15 años que "se están levantando y dicen que va a ganar Vox".