Un 43% de estudiantes de Secundaria desearía poder revisar menos las pantallas mientras estudia, según un estudio

Archivo - Un niño usa el teléfono móvil y una tablet, a 18 de octubre de 2023, en Madrid (España). Según la Vanguardia, en España se estima que el 21% de los adolescentes es adicto a la red y casi la mitad reconoce que tiene "un contacto activo" cada 15 m - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un 43% de estudiantes de Secundaria desearía poder revisar menos las pantallas mientras estudia y un 22,1% de los alumnos lograr dormirse sin tenerlas cerca, según el 'Informe Convivir en tiempos de pantallas', de Aldeas Infantiles SOS, publicado este lunes.

El estudio, basado en 2.332 encuestas, refleja que un 6,8% del alumnado cree que un mundo sin redes sociales sería más triste y 43,1% afirma que habría más conexiones reales.

Asimismo, los resultados de la investigación evidencian que a dos de cada tres encuestados les inquieta no encontrar trabajo o no poder dedicarse a lo que les gusta, y un 42,2% muestra preocupación por su situación económica futura.

Por otro lado, el informe apunta que al 25% de las chicas le gustaría compararse menos con otras personas en redes sociales, frente a un 7,8% de los chicos.

Preguntados por las situaciones en las que les resulta más fácil dejar de mirar el móvil, el 70,6% afirma que desconecta con más facilidad cuando hace deporte o actividades creativas, y el 67,2% cuando está con alguien que le importa.

En este sentido, las respuestas revelan que las chicas desconectan más cuando están con personas que aprecian, mientras que los chicos lo hacen más a través del deporte y las actividades creativas.

VIOLENCIA EN LAS REDES

Según los resultados del estudio publicados por Aldeas, en Aragón, Canarias y Cantabria más del 30% del alumnado afirma sentirse afectado por la violencia o las agresiones en redes sociales, frente al 8,3% registrado en la Comunidad de Madrid.

La entidad sostiene que se dibuja "un retrato diverso de una generación consciente de los riesgos del entorno digital, que encuentra en las relaciones personales, el deporte y las actividades creativas algunas de las principales vías para desconectar de las pantallas". "Una adolescencia más preocupada por las relaciones humanas, el bienestar emocional y el futuro que por los conflictos tecnológicos", ha destacado.

El informe también recoge la opinión de más de 1.500 alumnos de Primaria que han participado en el acto 'Diputados por un Día' en el Congreso y en sus parlamentos autonómicos. "Frente a la creencia de que los niños y niñas solo demandan más tecnología, sus propuestas son muy distintas: se comprometen a no mirar hacia otro lado ni callarse ante situaciones de acoso o burlas en internet", ha explicado Aldeas.

Además, ha subrayado que los estudiantes "reivindican la empatía digital prometiendo pensar antes de publicar y pedir permiso antes de compartir fotos ajenas, y piden a los adultos recuperar tiempo para el mundo real: dejar las tablets y móviles fuera de las comidas, y volver a los parques y al juego en la calle para recuperar el contacto humano".

Para la entidad, estos resultados ponen de relieve "la importancia de acompañar a los adolescentes en el desarrollo de una relación equilibrada con la tecnología desde los ámbitos educativo y familiar" y que "necesitan modelos positivos, adultos que sean sus referentes y les demuestren con hechos que también son capaces de aparcar el teléfono móvil".

Finalmente, Aldeas señala que es "fundamental" recuperar espacios y tiempos sin pantallas, y ofrecerles alternativas de ocio presencial y social (deporte, música, salidas con sus iguales) que les generen "endorfinas de forma natural".