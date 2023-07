El 87,1% de menores entre 12 y 17 años en España no confía en la clase política, según un estudio de la ONG Educo

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 87,1% de los jóvenes en España ha afirmado no confiar en la clase política según un estudio publicado por la ONG Educo en el marco del inicio de la campaña para las elecciones generales, en el que se ha encuestado a un total de 1.000 menores entre 12 y 17 años a lo largo de todo el territorio español.

La encuesta, como ha indicado la ONG en un comunicado, se ha realizado con el objetivo de conocer el nivel de confianza que la clase política inspira en la infancia.

En este sentido, al ser preguntados por la implicación de la clase política en la infancia, el 90% de los jóvenes ha asegurado que los políticos no los tienen en cuenta en la toma de decisiones, según el estudio.

Así lo relata Pablo, de 12 años, preguntado en el contexto de la campaña 'Activa la Escucha': "Yo creo que los políticos generalmente no nos toman en cuenta, porque creen que no es posible que digamos algo interesante". "Yo creo que, si a los niños se nos escuchara, pues habría muchas decisiones que cambiarían y habría muchas cosas que podrían mejorar", concluye.

Por su parte, la directora de Incidencia e Investigación Social de Educo, Macarena Céspedes, ha afirmado que "es muy significativo y muy preocupante la gran desafección que hemos observado a través de la encuesta. Que desconfíen de la clase política y, sobre todo, que consideren que no los tienen en cuenta, nos interpela como sociedad porque estamos dejando atrás a una parte muy importante de la ciudadanía que debería ser más reconocida y mejor por la clase que gobierna".

El estudio también ha revelado que los jóvenes consideran que "la educación de calidad debería ser una prioridad", por delante de la promoción del empleo, la lucha contra la violencia hacia la infancia, atender la salud mental, combatir la inflación o proteger el medio ambiente, en este orden.

Además, el 92,7% de los niños cree que los políticos no hacen lo suficiente por su educación, según las datos reflejados en la investigación, y piden que se ocupen de que haya menos bullying y otras violencias en el colegio. Otro de los aspectos que recoge el estudio y que reclaman los jóvenes es que el profesorado esté mejor preparado para enseñar.

"El derecho a la educación de calidad y segura debería ser una prioridad para todos los partidos políticos. No olvidemos que este derecho posibilita y refuerza que se pueda disfrutar del resto de derechos. Una sociedad que no invierte en educación se está condenando a sí misma", ha asegurado Céspedes.

Otros datos que se desprenden de la encuesta son que un 67,6% piensa que la clase política solo escucha a la infancia y la adolescencia en periodo electoral; del 90% que considera que no se les tiene en cuenta, el 64% afirma que el motivo principal es que no votan y no pueden hacer que ganen o pierdan.

Además, el estudio refleja que el 94,5% de los encuestados no quiere ser político, de los cuales un 83% afirma que es porque no hacen lo que prometen.

EDUCO LANZA UNA ACCIÓN POR LA INFANCIA

Con los datos recogidos en la encuesta y en el marco del inicio de la campaña para las generales, Educo ha informado del lanzamiento de una acción que simboliza que "todos los políticos se parecen porque finalmente ninguno tiene en cuenta a los niños y niñas".

Por este motivo, la organización ha utilizado un motor de inteligencia artificial que fusiona las caras de los cuatro candidatos a la presidencia a nivel estatal (Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijoo, Yolanda Díaz y Santiago Abascal). "La infancia piensa que son intercambiables, por eso pierden su verdadero rostro", ha subrayado Educo.

Para recuperar la propia identidad, desde Educo han pedido que todos los partidos políticos den la cara por la infancia. "Dar la cara por la infancia significa involucrarse y preocuparse por ella. Significa también incluir lo que los propios niños y niñas piden, que se los reconozca como agentes de cambio", ha explicado Céspedes.

En este sentido, la entidad señala que ha planteado distintas propuestas a todos los partidos para que "den la cara y se comprometan a reducir la pobreza infantil y la desigualdad, así como a proteger a niños, niñas y adolescentes de la violencia".

Para lograr ambas cosas, indica también que ha reclamado aumentar la inversión en educación desde el 0,19% del PIB actual al 0,44% del PIB en 2025.

Asimismo, la ONG ha pedido garantizar el acceso al comedor escolar, especialmente para la infancia más vulnerable --el 11,7% recibe algún tipo de ayuda para poder ir--, e instaurar una ayuda universal a la crianza de 100 euros mensuales por hijo e hija hasta los 17 años.

"Uno de cada tres niños, niñas y adolescentes vive en riesgo de pobreza y exclusión, es el colectivo con menos acceso a derechos básicos. Hablamos de 2,6 millones, una cifra vergonzante que además nos sitúa en el segundo puesto del triste ranking de la pobreza infantil en toda Europa. La educación es clave para reducir estos datos", ha recalcado Céspedes.

Entre sus peticiones también se encuentra garantizar una educación de calidad entre los 0 y 3 años; la puesta en marcha de manera urgente de la figura del Coordinador de Bienestar en todos los centros educativos; desarrollar y mejorar la participación de la infancia y la adolescencia en espacios de decisión; o que se garantice el derecho a extraescolares, así como al ocio y al tiempo libre, a las familias más vulnerables.

Respecto a política exterior, la ONG también ha desarrollado una serie de propuestas, como asumir el objetivo de alcanzar el 0,7% el PNB para ayuda oficial al desarrollo para 2030, o incluir la educación en emergencias y crisis humanitarias en la agenda política.