La activista Olivia Mandle y Leila Benhaddou, de Abrazando Ilusiones, entre los Premios Nacionales de Juventud 2025

La activista climática Olivia Mandle, la fundadora de Abrazando Ilusiones, Leila Benhaddou, el fundador de Talento para el Futuro, Kike Labián, la doctora en Biología Molecular Bella Mora, la impulsora de Lucentum Zona Norte, Alicia Martínez, y el creador del proyecto Amen sin tilde, Javier Cascón, han sido galardonados con los Premios Nacionales de Juventud 2025.

Los galardones, concedidos por el Instituto de la Juventud (Injuve) y dotados con 5.000 euros, recaen en personas menores de 30 años que destacan por la dedicación en su trabajo y su implicación personal en distintos ámbitos de la sociedad como el medio ambiente, el compromiso social, la defensa de los derechos humanos, la ciencia y tecnología, el deporte o la cultura.

El premio de Medio Ambiente ha recaído en Olivia Mandle Navarro --cuya candidatura fue presentada por Innoceana--, una joven de 18 años activista medioambiental y por los derechos de los animales, que en 2019 creó una herramienta para filtrar microplásticos de la superficie del mar, la Jelly Cleaner, y que ha desarrollado la campaña, en Change.org, #noespaisparadelfines, exigiendo el cierre programado de todos los delfinarios en España.

En la categoría de Compromiso Social, ha sido reconocida Leila Benhaddou Ruiz, de 30 años, cuya candidatura fue presentada por la Fundación Abrazando Ilusiones, fundación que cofundó hace diez años, motivada, por una parte, por su historia familiar, marcada por procesos migratorios y por las dificultades que enfrentan muchos jóvenes al reconstruir sus vidas en contextos de exclusión.

En la categoría de Cultura, el ganador es Enrique Labián Camino, de 30 años --presentado por la Fundación Nadine Joyce--, fundador de Talento para el Futuro, una plataforma de incidencia política juvenil, y coimpulsor de la macroencuesta El Futuro es Ahora, junto a Ashoka y PlayGround, que recogió las inquietudes de 13.000 jóvenes españoles.

Mientras, en la categoría de Ciencia y Teconología, se ha reconocido a Bella Mora Romero, presentada por la Fundación para la Gestión de la Investigación en Salud. La joven, de 27 años, es doctora en Biología Molecular, Biomedicina e Investigación Clínica, y su labor se ha enmarcado en la investigación de las enfermedades raras.

El premio de la categoría de Deporte ha sido para Alicia Martínez Moreno, de 25 años, cuya candidatura fue presentada por la Universidad de Alicante. Es investigadora predoctoral en Sociología del Deporte y ha impulsado el proyecto Lucentum Zona Norte, que combina la práctica deportiva con la formación en valores, la participación comunitaria y la investigación sociológica aplicada, generando espacios de protección y desarrollo integral.

Además, el ganador en la categoría de Derechos Humanos ha sido Javier Cascón Coca, de 27 años, --cuya candidatura fue presentada por la Asociación Somos Talita--, creador del Proyecto Amen Sin Tilde, cuya finalidad es ofrecer vivienda digna y estable a personas en situación de riesgo de exclusión social.

También se ha concedido una mención honorífica, sin dotación económica, a otros cinco jóvenes: Fernando Jesús Gerente Más, impulsor del Proyecto Talha para acompañar y mejorar la calidad de vida de niñas y niños saharauis con diversidad funcional; Johann Sebastian Salvatori Fois, por su trayectoria de superación y su trabajo como cantante lírico comprometido con la inclusión en su sector; Jaume Tous Amengual, por su contribución a la conservación de especies ganaderas autóctonas y a la recuperación de los ecosistemas agrarios mallorquines; Belén García López, por su compromiso con la creación de soluciones específicas para mejorar la calidad de vida de las personas con demencia a través de su proyecto Asterisk, y Uma Yawo Yawo, por su activismo contra la mutilación genital femenina.

El jurado ha estado compuesto por la directora general de Derechos Culturales en el Ministerio de Cultura, Jazmín Beirak Ulanosk, la responsable de la Fundación Astra-Zéneca, Susana García Cordero, la presidenta del Consejo de la Juventud de España, Andrea González Henry, el responsable del Programa académico y cultural en Expedició Cavanilles, José Francisco Requena Mora, el responsable de Movilización en Amnistía Internacional, Carlos Sanguino Fernández, y la subdirectora general de Información, Programas e Igualdad del Injuve, Tania Minguela.

La directora general del Injuve, Margarita Guerrero, ha puesto en valor estos premios como una herramienta para visibilizar el compromiso de las personas jóvenes en distintos ámbitos en la construcción de una sociedad más justa. "Es nuestra obligación, como organismo público, reconocer ese talento, estimularlo, visibilizarlo y convertirlo en referente para otras personas jóvenes", ha asegurado.