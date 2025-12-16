Aldeas Infantiles SOS lanza #EnciendeSuLuz para ayudar en Navidad a niños que viven sin luz, alimentos o calefacción

Archivo - Imagen de la campaña de Aldeas infantiles SOS 'Enciende su luz'. - KATARZYNA KROCIEL - Archivo

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Aldeas Infantiles SOS ha lanzado la campaña #EnciendeSuLuz para movilizar a la sociedad esta Navidad con el fin de ayudar a los niños y niñas que viven "una emergencia silenciosa dentro de sus propios hogares", donde no siempre pueden garantizar la luz, la alimentación o la calefacción necesarias para que sus hijos e hijas crezcan en condiciones adecuadas.

La campaña incluye un spot protagonizado por el actor Miguel Ángel Muñoz, que recrea escenas cotidianas en un hogar donde la nevera está prácticamente vacía, la luz no se enciende y el frío se siente en cada rincón. "Esto no es una casa, es una emergencia", afirma el actor.

"Con tu donación a Aldeas Infantiles SOS, enciendes la luz, llenas la nevera y devuelves el calor al hogar. Esta Navidad, enciende su luz", reza la campaña que permanecerá activa hasta el 6 de enero y tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar a familias de los programas de Prevención y Fortalecimiento Familiar de la organización.

Según recuerda la ONG, más de 2,7 millones de niños, niñas y adolescentes viven en riesgo de pobreza o exclusión social en España y más de un millón están en situación de pobreza severa, lo que implica dificultades para cubrir necesidades básicas. Los hogares con menores de edad son los más vulnerables: más de la mitad (53,7%) tiene dificultades para llegar a fin de mes.

Tal y como señalan desde Aldeas Infantiles SOS, estas familias "a menudo deben elegir entre pagar el alquiler o la calefacción, comprar material escolar o alimentos frescos, unas decisiones forzadas que desgastan a los adultos y ponen a los niños y niñas en una situación de constante inestabilidad".

Además, la organización de atención a la infancia hace hincapié en el "notable impacto" que la pobreza tiene en el bienestar emocional de los menores, generando estrés, preocupación y agotamiento en las familias.

"Cuando los adultos viven con la incertidumbre constante de no saber si podrán cubrir necesidades básicas, la carga emocional se intensifica y los niños y niñas lo perciben con claridad, manifestándolo a menudo a través de ansiedad, tristeza o sentimientos de culpa", explican.

Asimismo, apuntan que las mudanzas forzadas, los entornos precarios o la imposibilidad de mantener rutinas afectan a su sensación de seguridad y repercuten en su rendimiento escolar y en su desarrollo social.

A su vez, la ONG avisa de que muchos niños, niñas y adolescentes no pueden acceder a actividades extraescolares, deportivas o culturales, lo que "limita su participación social y profundiza la desigualdad".

Por ello, Aldeas Infantiles SOS ha lanzado la campaña de Navidad #EnciendeSuLuz, cuyo propósito es mostrar "cómo un gesto puede iluminar la vida" de estos niños y niñas.