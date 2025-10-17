Bolaños reivindica las políticas de protección a la infancia del Gobierno, que es "una prioridad"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios a su llegada a la clausura de una jornada sobre la protección de los menores en el entorno digital, en el Congreso, a 17 de octubre de 2025, en Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reivindicado este viernes las políticas que ha llevado a cabo el Gobierno en materia de protección de la infancia, que ha calificado de "prioridad", y ha destacado la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia o el Ingreso Mínimo Vital.

Así lo ha indicado el ministro en declaraciones a los medios en el patio del Congreso, antes de clausurar la jornada sobre la protección de los menores en el entorno digital, en el marco del proyecto de ley orgánica para proteger a los menores de edad en los entornos digitales, a solicitud de la Asociación Española para la Digitalización (DigitalES).

En este escenario, Félix Bolaños ha afirmado que la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia aprobada en 2021 "fue un paso adelante pionero en España respecto a los países de la Unión Europea".

Respecto al Ingreso Mínimo Vital, el titular de la cartera de Presidencia ha declarado que "es una política pública que ha ido precisamente a la raíz del problema, a acabar con la pobreza infantil y, por eso, hay más de 800.000 beneficiarios menores de edad" de esta prestación puesta en marcha en 2020.

Además, Boñalos ha añadido que en 2018 se creó el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil para combatir esta cuestión. Este organismo nació por iniciativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y fue suprimido en 2023, momento en el cual sus funciones fueron asumidas por el Ministerio de Juventud e Infancia.

Por otro lado, el ministro ha puesto en valor la Ley de protección de los menores en el entorno digital, que está en tramitación para tratar de "evitar esos riesgos" que los menores enfrentan cuando acceden a redes sociales o a Internet, como son "el acceso a pornografía a edades muy tempranas o también a páginas de apuestas, a páginas violentas, a páginas con un contenido inapropiado para menores de edad".

En el ámbito de su departamento, Félix Bolaños ha destacado los proyectos Barnahus, que está llevando a cabo en los juzgados y tribunales de instancia, un modelo "pionero en toda Europa". Se trata de salas adaptadas a los menores para sus declaraciones y comparecencias, a fin de "acompañar, proteger, no revictimizar en ningún momento".