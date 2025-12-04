Uno de cada 5 niños de 0 a 6 años separados de sus familias vive en residencia, según Plataforma de Infancia

Archivo - Un niño camina de la mano. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Uno de cada 5 niños de 0 a 6 años separados de sus familias vive en una residencia, a pesar de los compromisos de desinstitucionalización establecidos, según ha denunciado la Plataforma de Infancia.

"En 2024 el 20% de las niñas y los niños de menos de 6 años en protección se encuentra en acogimiento residencial, uno de cada cinco", ha explicado la responsable de desinstitucionalización de la Plataforma de Infancia, durante el primer congreso Hogarizar de la Plataforma de Infancia, que se ha celebrado este jueves bajo el lema 'Un compromiso común para fortalecer la protección a la infancia'.

El congreso, que ha reunido a administraciones públicas, entidades especializadas y personas expertas, ha puesto la mirada en los compromisos establecidos por la Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad (2024-2030) del Gobierno de España y el Plan de Acción para la Garantía Infantil, que fijan que ninguna niña o niño de 0 a 6 años debería vivir en un recurso residencial a partir de 2025.

Si bien, la plataforma ha lamentado que la meta aún no se ha alcanzado pues más de 1.000 niñas y niños de menos de 6 años continúan hoy en acogimiento residencial en España. De hecho, Cantabria y Asturias son las únicas comunidades autónomas que cumplen el objetivo de que ningún niña o niño con menos de 6 años se encuentren en acogimiento residencial. También el Consell de Menorca cumple este criterio. "Esta realidad exige reforzar la coordinación territorial y acelerar la transición hacia modelos de cuidado en familia", ha explicado Toledano.

A lo largo de la jornada, representantes de 16 direcciones generales de comunidades autónomas, delegaciones territoriales como consejos insulares y diputaciones forales, ayuntamientos y más de 30 organizaciones del tercer sector han compartido retos y soluciones para construir una hoja de ruta común basada en la desinstitucionalización y la hogarización.

"Hoy hemos dado un paso clave para acelerar la transición hacia un sistema que continúe avanzando en la protección de las niñas y niños más pequeños", ha señalado Toledano. "Sabemos que eliminar el acogimiento residencial de 0 a 6 años es posible y, sobre todo, es urgente", ha insistido, al tiempo que ha apostado por "invertir más en acogimiento familiar".

Durante el encuentro se ha presentado el nuevo Observatorio de la Desinstitucionalización, una herramienta creada en el marco del proyecto Hogarizar para analizar y visibilizar la situación de la infancia tutelada y promover políticas basadas en evidencia.

En este contexto, la Plataforma de Infancia, junto a Political Watch, ha avanzado que en febrero se presentarán los resultados de un estudio de análisis de la contratación pública en protección a la infancia correspondiente a 2024 y a los tres primeros trimestres de 2025. Como adelanto, durante el congreso han destacado que en ese período se registraron 857 contratos por un total de 450 millones de euros (sin impuestos) y que el mayor porcentaje tanto de contratos públicos como de subvenciones se dedicó al acogimiento residencial.

El congreso ha incorporado además la mirada de experiencias internacionales de éxito que coinciden en la necesidad de una planificación coordinada, de apoyos adecuados para las familias y de una apuesta decidida por el acogimiento familiar.

La voz de niñas, niños y adolescentes con experiencia personal en el sistema de protección también ha estado representada por Jiead Bezanddi, adulta que vivió en el sistema, quien ha subrayado la importancia de situar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el centro de cualquier decisión pública.

REGO ACUSA A CCAA DEL PP DE "DETRAER RECURSOS"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha sido la encargada de clausurar el congreso. Durante su intervención, ha advertido de que están "viendo cómo algunas comunidades autónomas, especialmente gobernadas del PP, detraen recursos de los servicios públicos, incluidos los sistemas de acogida, para desviar fondos públicos a las empresas privadas o para bajar impuestos a los superricos".

Por otro lado, sobre el Real Decreto de Sistema de Acogida, ha asegurado que el Ministerio de Juventud e Infancia "está a la espera del dictamen del Consejo de Estado" y están "en condiciones de garantizar su aprobación en Consejo de Ministros a principios de 2026, momento en el que ya entraría en vigor".

El texto incorpora un capítulo que busca priorizar el acogimiento familiar frente al residencial. Para ello, la norma planteará la obligación de las administraciones públicas de garantizar recursos de apoyo y formación para las familias acogedoras, según ha informado la Plataforma de Infancia en un comunicado.

Además, en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en el congreso, Rego ha avanzado que también van a llevar de manera "inminente" al Consejo de Ministros la ampliación de la Ley de Protección de la Infancia frente a la Violencia, que va a poner el foco en la violencia institucional.

"La erradicación de las violencias contra las infancias tiene mucho que ver con elementos de acoso, con violencia física, violencia sexual, violencia institucional, muchos tipos de violencia que tenemos que ser capaces de abordar desde la perspectiva legislativa de una manera amplia", ha avisado la ministra.

Preguntada por los últimos casos de bullying, la ministra ha puesto el foco en "el entorno digital" que "ha venido a intensificar de alguna manera estas violencias" y ha puesto en valor la ley de entornos digitales seguros para la infancia y la adolescencia que se está tramitando y "que viene a reforzar los derechos, a reforzar las libertades y precisamente a acotar también todas las cuestiones de violencia en el ámbito escolar y el ciberacoso".